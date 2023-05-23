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WAKO'dan Kütahya'ya 5 madalya

SPOR 23.05.2023, 12:33
WAKO'dan Kütahya'ya 5 madalya

Kütahya Belediyespor Kulübü 16 branşta gençlere sporu sevdirirken, elde ettikleri madalyalarla da Kütahya'ya gurur kaynağı olmaya devam ediyorlar.KÜTAHYA (İGFA) - WAKO (World Association of Kickboxing Organizations)’nun Türkiye’de düzenlediği ve Türkiye Kick Boks Federasyonu ile birlikte yönettiği 42 ülkeden 3 bin 549 kişinin katılımı ile gerçekleşen 8. Uluslararası Turkish Open Kick Boks Dünya Kupası'na, Kütahya Kick Boks İl Temsilcisi ve Antrenör Ahmet Arabacı nezaretinde Kütahya Belediye Spor Kulübü sporcuları 2 gümüş, 3 bronz madalya kazandı.

 
Kütahya Belediye Spor Kulübü sporcularından; Havva Gülmüşcan Minik Bayanlar Point Fighting +47kg’da ve Ezgi Ayşe Öztürk Genç Bayanlar Light Contact +70 kg’da 2. olarak gümüş madalya kazandı.

Elif Kaya Genç Bayanlar Light Contact 70 kg’da, Ebrar Gülmüşcan Genç Bayanlar Full Contact’ta 60 kg’da 3. olarak bronz madalya kazandı. İlimiz ferdi sporcularından olan Şükrullah Türksoylu Genç Erkekler Full Contact 60 kg’da 3. Olarak bronz madalya kazandı.

Yine Kütahya Belediye Spor Kulübü sporcularından; Bilal Efe Budak Minik Erkek Point Fighting 47 kg’da beşinci, Fatma Çetin Genç Bayanlar Full Contact 60 kg’da beşinci ve Rümeysa Savaş Genç Bayanlar Point Fighting 60 kg’da 6. oldu.

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