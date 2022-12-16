Voleybolda ilk devrenin lideri Milas, Ürgüpspor'la karşılaşacak

TVF Alpaslan Endüstri Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde başarılı mücadeleler ortaya koyan ve geçen hafta tamamlanan ligin ilk devresini A grubu lideri olarak tamamlayan Milas Belediyespor Voleybol Takımımız ligin ikinci devresinde kendi evinde sahaya çıkıyor.MUĞLA (İGFA) - İkinci yarının ilk maçında ligin ilk devresinde tek mağlubiyetini aldığı Ürgüp Sporla karşılaşacak olan temsilcimiz rövanşı alarak galibiyet serisini 11 maça çıkarmayı hedefliyor.

Ligde topladığı 30 puanla liderlik koltuğunda oturan takımımız aynı zamanda ligdeki en yakın takipçisiyle karşı karşıya geliyor. Hafta içi Milas Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi’nde Başantrenör Mehmet Akif Gürgen yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanlarla maça yoğun bir şekilde hazırlanan takımımızda tek amaç iyi bir oyunla mücadeleden galibiyetle ayrılmak.

Ligdeki zirve mücadelesi açısından büyük önem taşıyan müsabaka 18 Aralık Pazar günü saat 15’te Milas Belediyesi Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.

Hafta sonu oynanacak olan maç hakkında konuşan Milas Belediye ve Milas Belediyespor Kulüp Başkanı Muhammet Tokat; “Ligin ilk yarısını çizdiğimiz başarılı grafikle lider olarak tamamladık. İkinci devreye ise en yakın rakibimiz olan aynı zamanda tek mağlubiyetimizi aldığımız Ürgüp Sporla başlıyoruz. Ligin zirvesini yakından ilgilendiren müsabakada takımımızın rövanşı alarak sahadan galibiyetle ayrılacağına yürekten inanıyorum. Tüm taraftarlarımızı bu önemli müsabakada salona gelerek takımımıza destek olmaya davet ediyorum” dedi.