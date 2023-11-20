vivo, UEFA EURO 2024'ün resmi ortağı oldu

vivo gelecek yıl Almanya'da düzenlenecek olan UEFA Avrupa Şampiyonası UEFA EURO 2024’ün Resmi Ortağı olduğunu ve turnuvanın resmi akıllı telefon sağlayıcısı olarak hizmet vereceğini duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - Dünyanın önde gelen spor etkinliklerinden biri olan UEFA Avrupa Şampiyonası, dünya çapında beş milyarın üzerinde taraftar tarafından keyifle takip ediliyor. vivo, dünyanın dört bir yanındaki futbol taraftarlarının ilgisini çekmek ve turnuvanın heyecanını paylaşmak için UEFA ile yakın işbirliği içinde çalışacak.

İş birliği kapsamında vivo, UEFA EURO 2024 personelini vivo amiral gemisi akıllı telefonlarla destekleyerek etkinliğin başarısına katkıda bulunacak. Taraftarlar, vivo'nun desteğiyle gerçekleştirilecek etkinlikler aracılığıyla özel bir şampiyona deneyimi yaşayacak. Her maç öncesinde dünyanın önde gelen bazı DJ'lerinin performansları ile taraftarların coşkusu daha da artacak, her maçın ardından vivo UEFA iş birliği ile turnuvanın en iyi oyuncularını kutlamak üzere “Maçın Oyuncusu” töreni gerçekleştirecek.

vivo, UEFA EURO 2024 resmi akıllı telefonu olarak en yeni akıllı telefon teknolojilerini dünya futbol sahnesinde sergileyecek.