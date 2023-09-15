Vatandaşın Avrupa'da en başarılı bulduğu takım hangisi?

Ülkemizin üç büyük takımı, Avrupa’da göstermiş oldukları başarılarla vatandaşlarımızdan büyük takdir gördü. Bizler de vatandaşlara sorduk: Avrupa’da üç büyüklerin arasında en başarılı bulduğunuz takım hangisi? İşte yanıtlar…M. Taha ÇELİKBAŞ - Ahmet GÜNAY - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Avrupa'da gösterdikleri başarılarla takdir gören Türkiye'deki üç büyük takımı vatandaşlar Herkes Dysun mikrofonuna değerlendirdi.

Farklı favori takımları olan vatandaşlarımız şunları ifade ettiler:

https://youtu.be/bGYpB6GK10Y

“Galatasaray kadrosunun kalitesi ortada, kalecisinden Icardi’ye kadar hep dünya starları var. Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nden elenip UEFA’ya gitse bile belki yarı final, hatta final görür diye düşünüyorum.”

“UEFA Konferans Ligi, bizim Türk takımları için bir nimet oldu. Şampiyonlar Ligi olsun, Avrupa Ligi olsun oralarda başarı yakalayamazdık. Şu an ise her ne kadar Beşiktaşlı olsam da Galatasaray gözümde zirvede. Yaptığı transferler olsun, taraftarı olsun çok iyi durumdalar. Taraftarları hiç yalnız bırakmıyor. O yüzden Galatasaray’ın evindeki maçlarda kazanacağına 0 eminim.”

“Fenerbahçe. Çünkü kadro kalitesi iyi, yedekleri iyi, güzel top oynuyorlar. Galatasaray’ın Avrupa Ligi gruplarından çıkamayacağını düşünüyorum Şampiyonlar Ligi’nde fakat Fenerbahçe’nin finale kadar gideceğini düşünüyorum.”