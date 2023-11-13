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Varda Ultra Trail Koşusu nefes kesti

SPOR 13.11.2023, 16:50
Varda Ultra Trail Koşusu nefes kesti

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yarışmanın çıkış noktasına trenle giden sporcularla birlikte Pozantı’ya ulaştı. Sporcularla her aşamada sohbet eden, moral veren ve yarışmanın bir bölümünde koşuya katılan Başkan Zeydan Karalar, bir ilk yaşandığını ve yarışmacılarından 250’sinin yarış başlangıç noktasına trenle götürüldüğünü söyledi.ADANA (İGFA) - Adana Tren Garı önünde düzenlenen ödül töreninde de konuşan Başkan Zeydan Karalar, çok zor parkurları koşan sporcuları kutladı.

Başkan Zeydan Karalar, “Kültürün, sanatın, tarihin, gastronominin, güzel insanların, denizin, güzel iklimin, verimli ovanın şehri Adana aynı zamanda bir spor kenti haline de geldi. Siz sporcularımızı burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bugünkü koşumuz gelenekselleşecek. Önümüzdeki yıl daha fazla sporcu katılacaktır. Sizlerden istirhamım bugün gördüğünüz güzellikleri anlatın” diye konuştu.

3 AYRI PARKUR, 8 ÜLKE, 750 SPORCU

3 ayrı parkurda İngiltere, Rusya, Tacikistan, Kırgızistan, Katar, Beyaz Rusya, Ukrayna ve Türkiye’den; 70’i yabancı 750 sporcunun yarıştığı Varda Ultra Trail; Adana Büyükşehir Belediyesi Ana sponsorluğunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Adana Valiliği, Türkiye Atletizm Federasyonu, Adana Running Club ve Rossist Event iş birliğiyle düzenlendi.

Pozantı Belemedik’te startı verilen yarışa katılan 250 sporcu trenle, Kapıkaya Kanyonu’nda start alacak sporcular ise, başlangıç noktalarına otobüsle götürüldü.

70 sporcunun katıldığı 76 km’lik Ultra Trail Koşusu 11 Kasım günü, saat 07.30’da Kapıkaya Kanyonu girişinde, 250 sporcunun katılacağı 27 km’lik Train Trail Koşusu 10.30’da Belemedik Tabiat Parkı’nda, 430 sporcunun katılacağı 14 km’lik Bridge Trail Koşusu 10.30’da Kapıkaya Kanyonu girişinde başladı.

Organizasyonunun ödül töreni 12 Kasım Pazar günü saat 11:00'da Adana Tren Garı önünde yapıldı.

 DERECEYE GİREN SORCULAR

 67 KM Erkekler

1. Mustafa Dağdelen

2. Erman Denk

3. Aykut Kırsay

67 KM Kadınlar

1. Fatma Taş

2. Sevinç Süseli

27 KM Kadınlar

1. Songül Berikol

2. Natalia Mamon

3. Gözde Nurlu

27 KM Erkekler

1. Alexander Karpov

2. Koray Het

3. Bilal Öztürk

14 KM Kadınlar

1. Cevriye Akkurt

2. Alev Dalaman

3. Jemma Reynolds

14 KM Erkekler

1. Mesut Akpınar

2. Denıs Kochenkov

3. Şevket Kırık

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