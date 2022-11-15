Van'da her okula spor sahası

Van Büyükşehir Belediyesi, kentin spor altyapısının geliştirilmesi için il genelinde mahalle ve okullara spor sahası yapıyor.VAN (İGFA) - Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, spor altyapısını güçlendirilmesi için birçok yatırımı hayata geçiriyor. Her fırsatta sporun ve sporcunun desteklenmesini dile getiren Vali Ozan Balcı, kentteki okul ve mahallelere spor sahaları kurulması talimatı verdi. Çalışmalarla birlikte Büyükşehir Belediyesi kent genelindeki 225 okul ile 10 mahalleye çok amaçlı spor sahası yapımına başlandı. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından okul bahçelerine zemin asfalt üzerine kış şartlarına uygun akrilik kaplama olarak yapılan sahalarda basketbol, voleybol ve minyatür futbol oynanabiliyor.

İlk etapta Süphan, Şabaniye, Hatuniye, Edremit TOKİ, Kevenli TOKİ, Sıhke TOKİ, Bardakçı, Bostaniçi, Halilağa ve Kalecik mahallelerine semt sahası yapıldı. Çalışmalar 2023 yılı içeresinde kırsal ilçelerde devam edecek.