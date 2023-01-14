VakıfBank’ın ligdeki galibiyet serisi sürüyor
VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 14. hafta mücadelesinde Bolu Belediyespor’u 3-0 mağlup ederek ligde üst üste 9. galibiyeti aldı.İSTANBUL (İGFA) - Misli.com Sultanlar Ligi’nin 2018’den beri tek şampiyonu VakıfBank, Bolu Belediyespor’u ağırladı. Sarı-siyahlılar rakibini 3-0 yenerek ligde üst üste 9. galibiyetini alırken; ligdeki galibiyet sayısını 13’e çıkarttı.
VakıfBank Spor Sarayı’ndaki mücadelenin ilk setine 11-1’lik bir seri ile giriş yapan sarı-siyahlılar, ilerleyen bölümde de üstünlüğünü korudu ve 25-10’luk skorla seti aldı. Kara Bajema’nın 8 sayı kaydettiği ikinci seti 25-17 hanesine yazdıran VakıfBank, son seti de aynı skorla alarak maçı 3-0 kazanmayı başardı.
VakıfBank’ta Aleksia Karutasu ve Kara Bajema 15’er sayıyla karşılaşmanın en skorerleri olurken; Bahar Akbay 14 sayı kaydetti. Derya Cebecioğlu’nun 7, Kübra Akman’ın 6 sayıyla galibiyete katkı verdiği maçta Buket Gülübay da 5 sayı üretti.
VakıfBank sıradaki maçında yoluna kayıpsız devam ettiği CEV Şampiyonlar Ligi’nde Potsdam’ı ağırlayacak. Son Avrupa Şampiyonu VakıfBank, C Grubu mücadelesinde Almanya temsilcisi ile 19 Ocak Perşembe günü TSİ 19.00’da karşı karşıya gelecek.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|18
|42
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Başakşehir
|17
|34
|4. Adana Demirspor
|18
|31
|5. Konyaspor
|18
|30
|6. Beşiktaş
|17
|29
|7. Trabzonspor
|17
|29
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|26
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|18
|24
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|17
|20
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|18
|20
|12. Giresunspor
|18
|20
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|17
|19
|14. Antalyaspor
|17
|18
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|17
|18
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|18
|17
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|18
|15
|18. Ümraniye
|17
|14
|19. İstanbulspor
|17
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|19
|41
|2. Keçiörengücü
|19
|33
|3. Boluspor
|19
|33
|4. Samsunspor
|19
|33
|5. Bodrumspor
|18
|32
|6. Rizespor
|19
|31
|7. Bandırmaspor
|18
|31
|8. Pendikspor
|18
|30
|9. Manisa FK
|19
|28
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|18
|24
|12. Altay
|19
|22
|13. Erzurumspor
|18
|20
|14. Tuzlaspor
|18
|19
|15. Adanaspor
|18
|18
|16. Ö.K Yeni Malatya
|18
|15
|17. Denizlispor
|19
|15
|18. Altınordu
|18
|13
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|17
|44
|2. M.City
|18
|40
|3. Newcastle
|18
|35
|4. M. United
|18
|36
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Fulham
|19
|31
|7. Liverpool
|17
|28
|8. Brighton
|17
|27
|9. Brentford
|18
|26
|10. Chelsea
|18
|25
|11. Aston Villa
|19
|25
|12. Crystal Palace
|17
|22
|13. Leicester City
|18
|17
|14. Leeds United
|18
|17
|15. Nottingham Forest
|18
|17
|16. Bournemouth
|18
|16
|17. West Ham United
|18
|15
|18. Everton
|18
|15
|19. Wolves
|18
|14
|20. Southampton
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|41
|2. Real Madrid
|16
|38
|3. Real Sociedad
|16
|32
|4. Villarreal
|17
|28
|5. Real Betis
|16
|28
|6. Atletico Madrid
|16
|27
|7. Athletic Bilbao
|16
|26
|8. Osasuna
|16
|24
|9. Rayo Vallecano
|17
|24
|10. Mallorca
|16
|22
|11. Valencia
|16
|19
|12. Girona
|16
|18
|13. Getafe
|16
|17
|14. Almeria
|16
|17
|15. Celta Vigo
|17
|17
|16. Real Valladolid
|17
|18
|17. Sevilla
|16
|15
|18. Cadiz
|16
|15
|19. Espanyol
|16
|14
|20. Elche
|16
|4