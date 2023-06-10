VakıfBank’a yeni genel menajer

Yeni sezon yapılanmasını sürdüren son CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu VakıfBank’ta kulüp Genel Menajerliği görevine bir dönem VakıfBank’ta da forma giyen eski CEV Asbaşkanı Banu Can Schürmann getirildi.İSTANBUL (İGFA)- 2022-2023 sezonunu AXA Sigorta Kupa Voley ve CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla tamamlayan VakıfBank’ın yeni kulüp Genel Menajeri belli oldu.

Sporculuk kariyerinde VakıfBank’ta da forma giyen, eski CEV Asbaşkanı ve FIVB Kontrol Komitesi Üyesi Banu Can Schürmann, önümüzdeki sezondan itibaren kulüp Genel Menajeri olarak görev yapacak.

1978 yılında Ankara’da dünyaya gelen Banu Can Schürman, VakıfBank formasını da giydiği sporculuk kariyerinin ardından çeşitli kulüplerde ve Yıldız Genç Milli Takımında menajerlik görevini üstlendi. ODTÜ’de lisans, Ankara Üniversitesi’nde yüksek lisans, Gazi Üniversitesi’nde doktora eğitimini tamamlayan Schürmann, 2005 yılında CEV Yönetim Kurulu’na girdi.

Geçmişte CEV Asbaşkanı ve FIVB Kontrol Komite Üyesi olan Banu Can Schürmann; Olimpiyat Oyunları, Dünya Şampiyonası, World Grand Prix, EYOF gibi organizasyonlarda jüri başkanlığı görevlerinde bulundu.