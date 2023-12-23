VakıfBank sezonun ilk yarısını galibiyetle tamamladı

VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi 13. hafta mücadelesinde Kuzeyboru’yu 3-1 mağlup etti. Sarı-siyahlılar böylece sezonun ilk yarısını ve 2023’ü kazanarak bitirmiş oldu.İSTANBUL (İGFA) - VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi’nde 2023-2024 sezonunun ilk yarısını Kuzeyboru deplasmanında kazanarak kapattı. Sarı-siyahlılar, Aksaray temsilcisini 3-1 yenerek 2023 yılını galibiyetle bitirmiş oldu.

Aksaray Spor Salonu’ndaki mücadelenin ilk setinde VakıfBank, Aleksia Karutasu’dan 7 sayı bulurken; 25-22’lik skorla öne geçti. İkinci sette son bölümü etkili oynayan sarı-siyahlılar, 25-20’lik skorla durumu 2-0’a getirdi. VakıfBank üçüncü sete yavaş girse de set sonunda rakibini yakaladı. Büyük heyecana sahne olan seti 26-24 Kuzeyboru kazandı. Son seti 25-19 alan VakıfBank, mücadeleyi 3-1 kazanmayı başardı.

VakıfBank’ta Ali Frantti 22 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken; Aleksia Karutasu ve bu maça kaptan olarak çıkan Zehra Güneş ise 11’er sayıyla çift hanelere ulaştı.

VakıfBank böylece 2023 yılındaki son resmi maçını oynadı. Sarı-siyahlılar bu yıl CEV Şampiyonlar Ligi, AXA Sigorta Kupa Voley ve AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası zaferleri yaşamayı başardı.