VakıfBank, PTT’ye de set vermedi

VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi 2023-2024 sezonunda namağlup liderliğini sürdürüyor. Sarı-siyahlılar ligdeki 9. maçını set vermeden kazanmayı başardı.İSTANBUL (İGFA) - Vodafone Sultanlar Ligi’nin namağlup lideri VakıfBank, ligde 9’da 9 yaptı. Bu sezon tüm resmi maçlarını kazanan sarı-siyahlılar, haftanın açılış maçında PTT’yi 3-0 mağlup etti.

VakıfBank Spor Sarayı’ndaki mücadelenin ilk setinde Jordan Thompson 6, Chiaka Ogbogu 5, Gabi 4 sayı kaydederken; VakıfBank 25-16 ile seti kazanmayı başardı. Sarı-siyahlılar, ikinci sete 13-4’lük bir seriyle başladı ve set boyunca üstünlüğünü sürdürerek 25-15’lik skorla maçı 2-0’a getirdi. Son seti ise 25-21 hanesine yazdıran VakıfBank, mücadeleyi set vermeden kazandı.

VakıfBank’ta Jordan Thompson 11 sayıyla maçın en skoreri olurken; Chiaka Ogbogu 10 sayıyla çift hanelere ulaştı. Zehra Güneş’in 7 sayı kaydettiği mücadeleyi Gabi ve İdil Naz Başcan 6’şar sayı ile tamamladı.

Karşılamayı değerlendiren Giovanni Guidetti, “Harika oynamadık ancak kötü de oynamadık. Maçı biz kontrol ettik ve kazandık. Önümüzdeki 10 günü heyecanla bekliyoruz. Bizim için zorlu bir dönem olacak” dedi.

Cansu Özbay ise, “Dün seyahatten gelip antrenman yapmadan maça çıkmamıza rağmen takım olarak iyi idare ettik. 3-0 kazanmamız bizi mutlu etti. Şimdi önümüzde önemli maçlar oynayacağımız bir periyot var. O sürece odaklanacağız” şeklinde konuştu.