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VakıfBank, Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde

SPOR 16.12.2023, 11:30
VakıfBank, Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde

VakıfBank, 2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda ikinci grup maçında da set vermedi. Sarı-siyahlılar, Brezilya temsilcisi Dentil Praia Clube’yi 3-0 mağlup etti ve yarı finale lider olarak yükseldi.ANKARA (İGFA) - Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı VakıfBank, 2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda grup maçlarını tamamladı. B Grubu’nda mücadele eden sarı-siyahlılar, Brezilya temsilcisi Dentil Praia Clube’yi 3-0 yenerek 2’de 2 yaptı. VakıfBank böylece yarı final biletini grup lideri olarak cebine koydu.

Çin’in ev sahipliğinde, Hangzhou şehrinde düzenlenen turnuvada VakıfBank, son Güney Amerika şampiyonuna karşı ilk sette son bölümü güçlü oynadı ve 25-16 ile öne geçti. Sarı-siyahlılar baştan sona önde götürdüğü ikinci sette 9 blok sayısı bulurken; rakibine sadece 14 sayı verdi ve skoru 2-0’a getirdi. Son seti de 25-19’u alan VakıfBank, 2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda ikinci maçını da set vermeden kazandı. VakıfBank iki grup maçında da rakiplerini her sette 20 sayının altında tuttu.

VakıfBank’ta Jordan Thompson 17 sayıyla günün en skorer ismi olurken; Gabi 12, Chiaka Ogbogu 8, Zehra Güneş 7, Ali Frantti ise 6 sayı kaydetti.

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, 3-0’lık galibiyetten mutlu olduğunu belirtirken, “Bugünkü maçtan memnunum. Oyuncularım oyunun her yönünü iyi oynadı. Her konuda odağımız çok yüksekti. Özellikle bloklarda çok etkiliydik. 13 blok sayısı bulduk. Tüm oyuncular iyi durumda ve hazır gözüktü. 3 sette kazanarak daha az enerji harcadığımız için de mutluyum çünkü sıradaki maçlar çok zorlu olacak” dedi.

VakıfBank, 2023 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı finalinde, A Grubu’nu 2. sırada tamamlayan ekip ile karşılaşacak. Yarı final maçları 16 Aralık Cumartesi, üçüncülük ve final mücadelesi ise yarın oynanacak.

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