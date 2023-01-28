VakıfBank, İlbank’a set vermedi

Son şampiyon VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 16. hafta mücadelesinde İlbank’ı ağırladı. Sarı-siyahlılar rakibini 3-0 mağlup ederek rakibine set vermeden galibiyet serisini sürdürdü.İSTANBUL (İGFA) - Misli.com Sultanlar Ligi’nin 2018’den beri tek şampiyonu VakıfBank, VakıfBank Spor Sarayı’nda İlbank’ı ağırladı. 16. hafta mücadelesinde sarı-siyahlılar rakibini 3-0 yenerek ligde üst üste 11. galibiyetini alırken; galibiyet sayısını 15’e çıkarttı.

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, FIVB’de gerçekleştirilecek toplantıya katılmak üzere yurtdışında bulunduğu için Yardımcı Antrenör Saim Pakkan yönetiminde sahaya çıkan sarı-siyahlılar, mücadelenin ilk setinde Aleksia Karutasu’nun 8, Kara Bajema’nın 7 sayısıyla 25-17 kazandı. 3’ü blok olmak üzere 8 sayı kaydeden Bahar Akbay’ın ön plana çıktığı ikinci seti ise 25-20 alan VakıfBank durumu 2-0’a getirdi. Son seti de 25-19 alan sarı-siyahlılar mücadeleden 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.

VakıfBank’ta Aleksia Karutasu 18 sayıyla mücadelenin en skorer ismi olurken; Kara Bajema ve Bahar Akbay 13, Derya Cebecioğlu ise 11 sayıyla çift hanelere ulaştı.

VakıfBank sıradaki maçında, CEV Şampiyonlar Ligi’nde 31 Ocak Salı Crvena Zvezda Beograd’a konuk olarak yeni yılın ilk ayını kapatacak. Sırbistan temsilcisi ile mücadele TSİ 19.00’da başlayacak.