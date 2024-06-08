Üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonu oldular

Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa’nın Evian-Les-Bains kentinde düzenlenen EURO 2024 Ampute Futbol Şampiyonası’nda tarih yazdı. Final maçında İspanya’yı 3-0’lık skorla yenen ay-yıldızlı milliler, üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu.İSTANBUL (İGFA) - Turkcell’in ana sponsorluğundaki Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa’nın Evian-Les-Bains kentinde düzenlenen EURO 2024 Ampute Futbol Şampiyonası’nda büyük bir başarıya daha imza attı.

Şimdiye kadar iki kez düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nın ikisinde de şampiyon olmayı başaran ay-yıldızlı takım, bir kez daha şampiyonluk için sahaya çıktı. İspanya’yı 14. dakikada Rahmi Özcan, 28. dakikada Ömer Güleryüz ve 32. dakikada Fatih Şentürk’ün penaltıdan attığı gollerle deviren Ay-yıldızlı milliler, bu zaferle üst üste üçüncü kez şampiyon oldu.

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, Ampute Milli Futbol Takımını tebrik ederek, spora ve sporcularımıza desteğimiz artarak devam edeceklerini, yeni başarı hikayelerine katkı sağlamaya hep birlikte devam edeceklerini söyledi.

“BU BAŞARI, BU ZAFER TÜM TÜRKİYE’NİN”

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç ise, Ampute Milli Futbol Takımı'nın tarihi bir zafere imza attığını vurguladı.

“Bu başarı, bu zafer tüm Türkiye’nin" diyen Erkoç, "Yıllardır verdiğimiz emeklerin karşılığını almaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Ampute futbolda dünya artık bizi takip ediyor. Ülkemizin bayrağını uluslararası arenada dalgalandırmaya devam edeceğiz. En büyük Türkiye” diye konuştu.