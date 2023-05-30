Üniversitelerarası yağlı güreş heyecanı

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde, Türkiye’de ilk kez üniversitelerarası “Yağlı Güreş Şampiyonası” düzenlenecek.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Ata sporumuz yağlı güreşlerin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için önemli projeler geliştiren Trakya Üniversitesi, bir ilke daha imza atmaya hazırlanıyor.

Türkiye’de ilk kez pehlivanlara özel lisans ve yüksek lisans kontenjanı açan Trakya Üniversitesi, üniversite sporları alanında yağlı güreş şampiyonasına ev sahipliği yapacak ilk üniversite olacak.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, ilk kez Edirne’de, Trakya Üniversite ev sahipliğinde böyle bir organizasyon gerçekleştirileceğini belirterek, “Yağlı güreş, milli kültürümüzün en önemli sportif organizasyonlarından biri. Biz de Trakya Üniversitesi olarak hem kent kültürümüzün hem de milli kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olan yağlı güreş sporunun gelişmesi, yaygınlaşması ve başarılı sporcuların yetişmesi için çalışıyoruz. Geleneksel hale gelmiş yağlı güreşler, hem spor hem de kültürel değerler açısından önemli bir yere sahip. Bu bakımdan hem güzel bir ev sahipliği yapacağız, hem şenlik havasında bir etkinlik geçireceğiz. Milli kültür, spor ve birlik adına unutulmaz bir gün olmasını diliyor, tüm yağlı güreş tutkunlarını, öğrencilerimizi ve vatandaşlarımızı şampiyonamıza bekliyoruz.” diye konuştu.