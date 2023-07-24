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Umut Yılber Kültürspor'la el sıkıştı
SPOR 24.07.2023, 09:38
Edirne 1 .Amatör Lig’de mücadele eden 1984 Keşan Kültürspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kültürspor, geçtiğimiz sezon takımda yer alan Umut Yılber ile yaptığı görüşmelerin ardından kendisi ile anlaşarak sözleşme imzaladı.
Yeni sezon için kendisini yeniden Kültürspor’a kazandıran Kulüp Başkanı Evren Bulut ve yönetim kuruluna teşekkür eden Yılber, “Yeni sezonda takım arkadaşlarımızla beraber kapısından döndüğümüz takımımız Edirne Süper Amatör Ligi’ne taşımak için mücadele edeceğiz” dedi.
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|Takımlar
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|1. A.Demirspor
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|2. Alanyaspor
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|3. Ankaragücü
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|4. Antalyaspor
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|5. Beşiktaş
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|6. Karagümrük
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|7. Fenerbahçe
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|8. Galatasaray
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|9. Gaziantep FK
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|10. Hatayspor
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|11. Başakşehir
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|12. İstanbulspor
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|13. Kasımpaşa
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|14. Kayserispor
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|15. Konyaspor
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|16. Pendikspor
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|17. Rizespor
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|18. Samsunspor
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|19. Sivasspor
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|20. Trabzonspor
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|1. Adanaspor
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|2. Altay
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|4. Bodrumspor
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|6. Çorum Belediyespor
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|7. Erzurumspor
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|9. Gençlerbirliği
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|10. Giresunspor
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|11. Göztepe
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|12. Keçiörengücü
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|13. Kocaelispor
|0
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|14. Manisa FK
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|15. Pendikspor
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|16. Sakaryaspor
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|17. Şanlıurfaspor
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|18. Tuzlaspor
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|19. Ümraniye
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|Takımlar
|O
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|1. Bournemouth
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|3. Aston Villa
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|7. Chelsea
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|9. Everton
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|10. Fulham
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|11. Liverpool
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|12. Luton Town
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|13. M.City
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|14. M. United
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|15. Newcastle
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|16. Nottingham Forest
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|17. Sheffield United
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|18. Tottenham
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|19. West Ham United
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|20. Wolves
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|Takımlar
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|1. Almeria
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|2. Athletic Bilbao
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|3. Atletico Madrid
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|4. Barcelona
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|5. Cadiz
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|6. Celta Vigo
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|7. Deportivo Alaves
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|8. Getafe
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|11. Las Palmas
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|12. Mallorca
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|13. Osasuna
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|14. Rayo Vallecano
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|15. Real Betis
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|16. Real Madrid
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|17. Real Sociedad
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|18. Sevilla
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|19. Valencia
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|20. Villarreal
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