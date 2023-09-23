Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’na geri sayım

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından gerçekleştirilen ve Kayseri’de bir maratondan daha fazlasının hedeflendiği Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’nun üçüncüsü Pazar günü gerçekleşecek.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Mimar Sinan temasıyla yarın gerçekleşecek ve ‘Bir Maratondan Daha Fazlası’ sloganı ile düzenlenecek Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, 21K, 10K ve halk koşusu olmak üzere üç kategoride koşulacak.

Birincisi 12 Eylül 2021’de Kültepe, ikincisi 9 Ekim 2022’de Erciyes temasıyla düzenlenen yarı maraton, yarın taşlara sırrını üfleyen Mimar Sinan temasıyla gerçekleşecek.

Uluslararası etkinlikte, 25 ülkeden yabancı koşucu ve 40 elit sporcu katılım sağlayacak. Güzergâhta yaklaşık her 2,5 kilometrede ihtiyaç noktaları bulunacak. 21 kilometre koşucu tişörtü beyaz, 10 kilometre koşucu tişörtü yeşil, Halk Koşusu koşucu tişörtü turuncu olacak. 21 kilometre ve 10 kilometre koşucularına Mimar Sinan temalı çanta hediye edilecek.

Toplam ödülün 453 bin TL olacağı yarışlarda, geçen yıl koşucuların derecelerine istinaden parkur rekoru kıran koşuculara bu yıl ayrıca para ödülü belirlendi. Ödül Töreni’nde toplamda 204 kişi para ödülünden yararlanacak. 21K / 10K / Halk Koşusu olmak üzere 3 kategoride 7 bin 500 koşucu katılım sağlayacak.

Yarın 21K/10K koşuları 08.00’de, Halk Koşusu 09.30’da başlayacak. 22-23 Eylül tarihlerinde 09.00-22.00 saatleri arasında Kit Dağıtım Günleri yapılacak. Belirlenen kit dağıtım noktasında katılımcılara göğüs numarası ve çanta ile aynı numarada olan bir adet ölçüm çipi verilecek.

Halk Koşusu kaydı oluşturan katılımcılar, 22-23 Eylül tarihlerinde 09.00-22.00 saatleri arasında Yarış Kitlerini teslim alabilecek. Halk Koşusu’nda yer almak isteyen fakat kayıt olamayan tüm koşu severler yarın 09.00’da halk koşusuna katılabilecek.

Maraton günü, saat 11.30’da Ödül Töreni’nde dereceye giren koşuculara ödüller takdim edilecek.

ÇOCUK MARATONU DA DÜZENLENECEK

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu Kit Dağıtım Günleri’nde 7-15 yaş aralığında bulunan çocuklar ile birlikte Çocuk Maratonu düzenlenecek. Bugün saat 14.00'te Çocuk Maratonu gerçekleştirilecek.

SPOR A.Ş.’DEN ÖNEMLİ DUYURU

Spor A.Ş. tarafından maraton öncesi araç sürücülerini ilgilendiren önemli bir duyuru yapıldı. Yarın gerçekleşecek olan Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu nedeniyle Sivas Caddesi güzergahı boyunca Cumhuriyet Meydanı ve Gesi Kavşağı arası saat 06.00 ve 11.30 saatleri arasında araç trafiği çift yönlü olarak kapalı olacak. Gesi kavşağından Cumhuriyet Meydanı istikametine doğru araç trafiği saat 11.30 itibariyle kademeli olarak açılacak. Duyuruda, belirtilen tarihte alternatif yolların tercih edilmesi ve kısmi araç geçişleri için bina önü ve yol üzerine araç parkı yapılmaması hatırlatılırken, yarış süresince tramvay seferleri aksamadan devam edilecek.

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu ile her sene şehrin kültürel değerlerini maraton teması olarak belirleyerek, kentin güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmayı, profesyonel ve amatör koşucuları bir araya getirerek spor yapılması, katılımcılara doğal ve kültürel mirasın keşfettirilmesi amaçlanıyor.