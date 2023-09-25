Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu nefesleri kesti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından Kayseri’de 3’üncü kez düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu Ödül Töreni’ne katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Birincisi 12 Eylül 2021’de Kültepe, ikincisi 9 Ekim 2022’de Erciyes temasıyla düzenlenen yarı maraton, 24 Eylül 2023 Pazar günü taşlara sırrını üfleyen Mimar Sinan temasıyla gerçekleşti. Uluslararası etkinlikte, 25 ülkeden yabancı koşucu ve 40 elit sporcu katılım sağladı.

Mimar Sinan temasıyla gerçekleşen ve ‘Bir Maratondan Daha Fazlası’ sloganı ile düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, 21K, 10K ve halk koşusu olmak üzere üç kategoride koşuldu.

Toplam ödülün 453 bin TL olduğu yarışta, 204 kişi para ödülünden yararlandı. Yarışa, 21K / 10K / Halk Koşusu olmak üzere 3 kategoride 7 bin 500 koşucu katılım sağladı. Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen ödül töreninde konuşan Başkan Büyükkılıç, Kayseri’yi sporun başkenti bir şehir haline getirecek çalışmalara devam edeceklerini dile getirerek, “

Böyle güzel bir organizasyonu düzenleyen Spor A.Ş.’mizin genel müdürüne ve ekibine teşekkür ediyorum. 7’den 70’e tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Hepinize minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz. İnşallah üçüncüsünü yaptığımız yarı maraton yarışmamızın daha sonra senelerde geleneksel hale getiririz. 2024 Avrupa Spor Şehri Kayseri olduğunu da duyurmak isterim yeniden. Sizler vasıtasıyla bizlere sağlayan hemşehrilerimize ve katılımcılara teşekkür ediyorum. Kayserimizi gerçek manada spor şehri başkenti olarak getirme yönünde çalışmalarımız sürdüreceğimizi bildiriyor, derece alan kardeşlerimizin her birini tebrik ediyor. Başarılar diliyorum” dedi.

21K Genel Klasman kadınlar kategorisinde birinci olan Sultan Haydar, geçen seneki parkur rekorunu da kırdı. İkinci ise Ivyne Jeruto Lagat, üçüncü Derya Kunur, dördüncü ise, Sümeyye Erol oldu. Öte yandan beşinci Dilek Öztürk, altıncı ise Bahar Atalay oldu.

21K Genel Klasman dereceye giren erkek sporculardan Franklıne Keitanyı Ngelel birinci olurken, Hüseyin Can ikinci, Ayetullah Aslanhan üçüncü, Ramazan Bağtuğ dördüncü, Meshack KımutaI Kıbıl beşinci, Ersin Tekal ise altıncı oldu

10K Genel Klasman kadınlarda dereceye giren kadın sporculardan Gamze Bulut Duyar şampiyon olurken, Rumeysa Coşkun ikinci ve Berfin Kaya üçüncü sırada yer aldı. 10K Genel Klasman kadınlarda Ezgi Kaya dördüncü, Dilan Çukurcam beşinci oldu.

10K Genel Klasmanda ise dereceye giren erkek sporculardan Ömer Amaçtan birinci sırada yer alırken, Taner Tunçtan ikinci, Bahattin Üney üçüncü oldu. 10K Genel Klasman erkekler kategorisinde İbrahim Karater dördüncü olurken, Hakan Çoban beşinci dolu.

Yarışma sonunda dereceye giren sporcuların kupaları, plaketleri, ödülleri ve çiçekleri takdim edildi. Bu yıl Mimar Sinan temasını belirleyen ve "Bir Maratondan Daha Fazlası" sloganıyla düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu ile her sene şehrin kültürel değerlerini maraton teması olarak belirleyerek, kentin güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmayı, profesyonel ve amatör koşucuları bir araya getirerek spor yapılmasını, katılımcılara doğal ve kültürel mirasın keşfettirilmesini amaçlanıyor.