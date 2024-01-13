Uluslararası 14. Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'na rekor katılım

“Koşa Koşa Yarınlara” sloganıyla hayata geçirilen ve 5 bin 34 katılımcıyla 14 yılın rekorunun kırıldığı yarışmalarda atletizm adına renkli görüntüler oluştu.ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Atletizm Federasyonu’nca düzenlenen Uluslararası 14. Adana Kurtuluş Yarı Maratonu (21K), 10K, Çocuk Koşusu ve Halk Koşusu yapıldı. 10K koşusunun ardından, 21K ve Halk Koşusu’nun startları verildi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar ve Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintımar ile diğer yetkililerin katıldığı start töreninde renkli görüntüler oluştu.

10K’da 1569, 21K’da 1115 sporcu yarışırken, Halk Koşusu’na ise 2 bin civarında katılım gerçekleşti. 6 Ocak Cumartesi günü yapılan Çocuk Koşusu ile birlikte toplamda 5 bin 34 yarışmacının katıldığı koşularda; milli sporcuların yanı sıra; yaş almış sporcular, çocuklarıyla, hatta bebekleriyle yarışa katılan aileler, çeşitli kurum ve kuruluşların atletizm takımlarında koşan sporcular yer aldı. Yarışmaları, Türkiye’yi uzun yıllar uluslararası yarışmalarda temsil eden milli atletler, koşucular izledi. Koşuya Türkiye’deki depremzedelere destek veren Fransız Aktivist Claude Cazes de katıldı.

HEDEF 2024’TE 450 BİN İNSANI KOŞTURMAK

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne, yeni yılın ilk yarışmasını düzenledikleri için teşekkür etti. 2024 yılı içinde 450 bin insanı koşturmayı hedeflediklerini söyleyen Çintımar, hep birlikte bu hedefe ulaşacaklarına inandığını söyledi, yarışa katılanlara başarılar diledi.

KÜLTÜRÜN, TARİHİN, ENFES LEZZETLERİN, SICAK İNSANLARIN KENTİ ADANA’YA HOŞGELDİNİZ

2024’ün dünyadaki ve Türkiye’deki ilk yarışı olarak lanse edilen koşuların başlangıcında düzenlenen törende söz alan Başkan Zeydan Karalar konuşmasına, “Kültürün, tarihin, enfes lezzetlerin, güzel havanın kenti, tabii ki sıcak kanlı insanların kenti Adana’ya hoş geldiniz. Yılın ilk yarışı olan ve 14’üncüsünü düzenlediğimiz yarışmamıza katılım sayısı her yıl katlanarak artıyor” diyerek başladı.

KURTULUŞUN VE KURULUŞUN KENTİ ADANA

Adana’nın, Mustafa Kemal Atatürk’e, Kurtuluş Savaşı’na girişme hissini veren ve Kuvayı Milliye Kuvvetlerinin ilk zaferi kazandığı şehir olduğunu belirten Başkan Zeydan Karalar, Adana’nın; kazanılan zaferin ardından Fransızların barış istediğini, böylece TBMM’nin tanınmasına katkı koyan şehir olma özelliğini de taşıdığını açıkladı.

Başkan Zeydan Karalar şöyle devam etti: “Böyle güzel bir kentte sizleri misafir etmek bizim için onurdur. Bu yılki yarışlarda rekor bir katılım olması bizleri çok sevindiriyor. Bu sayı inşallah önümüzdeki yıl iki katına çıkar. Spor sağlıktır. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği gibi; sporcunun zeki, çevik ve ahlaklı olanları çoğalacak.”