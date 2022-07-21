Uludağ Premium Ultratrail'e geri sayım

Uludağ Premium ana sponsorluğunda bu yıl 5.si gerçekleşecek Uludağ Premium Ultratrail Koşusu 100km, 66km, 30km, 16km ve 6km ‘lik Uludağ’ın kalbindeki eşsiz doğa harikası parkurlarda 22-23-24 Temmuz’da gerçekleşecek. Uludağ Premium Ultratrail Koşusu bu yıl 1500 yerli ve yabancı koşucunun katılımıyla bir rekora imza atacak.BURSA (İGFA) - UTMB ve Dünya Ultratrail Şampiyonu Pau Capell de 66km ‘lik parkurda koşacak. Uludağ Premium Ultratrail koşusundan sonra Ağustos’ta Ultra Trail du Mont Blanc’te uluslararsı düzenlenen koşuya katılacak.

Uludağ Premium Ultratrail Koşusu bu yıl 1500 yerli ve yabancı koşucunun katılımıyla bir rekora imza atacak. Bu yıl 30 farklı ülkeden yabancı sporcunun katılacağı koşunun yabancı sporcu sayısının her yıl çoğalarak artması hedefleniyor. Uludağ Premium Ultratrail Koşusu’nun seneye hedefi uluslarası koşu takvimine girmek.

Sanatın ve sporun yıllardır yanında olan Uludağ Premium bu yıl da koşucuların klasik müzik eşliğinde koşmalarına enerjilerine enerji katmalarını sağlayacak. Uludağ’ın eşsiz doğasının içinde koşan sporculara parkurların farklı noktalarında klasik müzik eşlik edecek ve sporcuların unutulmaz bir koşu deneyimi yaşamaları sağlanacak.

Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu PowerApp’te tüm gün canlı yayınlanacak olup daha fazlası için uludagultratrail instagram hesabı da takip edilebilecek.

23 Temmuz akşamı koşucuların yorgunluklarını atıp keyfli vakit geçirecekleri a capella konserinde sahnede Ses Ver Sus dinleyenlere müzik şöleni yaşatacak. 24 Temmuz Pazar günü ödül töreniyle yarış kapanışı gerçekleşecek.