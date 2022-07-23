Uludağ Premium Ultra Trail’e start verildi.

Spor ve sanat sponsorluklarıyla kendini gösteren Uludağ Premium’un desteklediği Uludağ Premium Ultra Trail’da; UTBM ve Dünya Ultratrail Şampiyonu Pau Capell ile birliğiyle yerli ve yabancı 1500 koşucu, başlangıç çizgisinde yerlerini aldı.Yarış esnasında sporculara Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’nın keyifli dinletisi eşlik etti.

Parkurları tamamlayan katılımcılara Deep Enerji İçeceği ikram edildi.