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Uludağ Premium Ultra Trail, 7’nci kez koşulacak

Geleneksel hale gelen “Uludağ Premium Ultra Trail”, bu sene 12-13-14 Temmuz’da gerçekleşecek

SPOR 01.06.2024, 09:57
Uludağ Premium Ultra Trail, 7’nci kez koşulacak

Geleneksel hale gelen “Uludağ Premium Ultra Trail”, bu sene 12-13-14 Temmuz’da gerçekleşecek.BURSA (İGFA) - Uludağ Premium isim sponsorluğunda “Uludağ’da Koşmayı Hayal Et!” sloganı ile bu sene 7’ncisi düzenlenecek Ultra Trail, birbirinden önemli isimleri 5 ayrı parkurda ağırlayacak. Yarış, Anadolu Sigorta, Asics, Bursa Teleferik, Ceylan Splendor Uludağ, Climbolic, Decathlon ana sponsorluğunda, Almira Hotel, Doca Textile Tech, Garmin, Lifeon Concept, Oksijen ZoneHotel, Power App, Segway-Ninebot, Yankı Yemek&Catering ve Züber Lezzetler co-sponsorluğunda koşulacak.

Marmara’nın doğal güzellikleri le çevrili ve tarihi şehirlerinden biri olan Bursa’da 2 bin 543 metre yüksekliğindeki Uludağ’da koşucular, parkurlar boyunca muhteşem doğayla bütünleşecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bursa Valiliği, Uludağ Alan Başkanlığı, Bursa Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu, ANDA Arama Kurtarma katkılarıyla 12-13-14 Temmuz’da gerçekleşecek ‘’Uludağ Premium Ultra Trail‘’ patika koşusunda katılımcılar unutamayacakları bir yarış deneyimi yaşayacak. Binlerce sporcunun katılacağı organizasyonda, UPUT100K, UPA66K, UPGE30K, UP16K ve UP6K’lık doğa harikası parkurlarla sporcular, kıyasıya mücadeleler yaşayacak. En rekabetçi dağ ultra maratonu olma özelliği de bulunan ‘’Uludağ Premium Ultra Trail‘’, her yıl olduğu gibi bu yıl da çıtasını yukarıya taşıyarak sporculara unutulmaz bir yarış deneyimi sunacak.

ENGİN ÇETİNAY: EN BÜYÜK HEDEFİMİZ ULUDAĞ’DA TURİZMİN 12 AY AKTİF HALE GELMESİ

Mint Organizasyon Kurucu Ortağı Engin Çetinay, “Bu yıl 7’ncisini düzenleyeceğimiz Uludağ Premium Ultra Trail için çok heyecanlıyız. 4 mevsim Uludağ mottosu ile çıktığımız bu yolda, beyaz cennet olarak adlandırılan Uludağ’ın ilkbahar ve yaz aylarında da içinde yeşilin 400 tonunu barındıran doğasını tüm dünyaya göstermek istiyoruz. Film setini andıran parkurların en büyük özelliği ise bitki örtüsünün çeşitliliği ve değişen arazi yapısı. En büyük hedefimiz Uludağ’da turizmin 12 ay aktif hale gelmesi ve bunun için de yoğun çaba sarf ediyoruz.

Uludağ özelinde ilkbahar ve yaz aylarında farklı spor aktiviteleri de düzenlemeyi planlamaktayız. Spor bilincinin artması, sporun herkese rahatça ulaşılabilir hale gelmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Spor aynı zamanda bölgedeki herkesi kucaklayan bir olgu. Bu tarz yarışlar sayesinde belli dönemde iş yapan bütün esnafa da ayrı bir katkı sunmuş oluyoruz. Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sene de yoğun bir katılımla gerçekleştireceğimiz Uludağ Premium Ultra Trail sayesinde hem turizmi hareketlendireceğiz hem de yerele dokunmuş olacağız” dedi.

BİRBİRİNDEN ÖNEMLİ PARKURLARI DİKKATLERİ ÇEKİYOR

“Uludağ Premium Ultra Trail”, birbirinden önemli ve güzelliklerle dolu 5 ayrı parkurda koşulacak. Uludağ Premium Ultra Trail (UPUT100K), 100 km ve 4 bin 620 metre yükseklik kazanımı ile %60 patika, %30 single track ve asfalt yoldan oluşan patika koşusu, 13 Temmuz Cumartesi günü sabah saat 06:00’da start alacak ve 21 saatlik bir bitirme zamanına sahip olacak.

Uludağ Premium Advanced Trail (UPA66K), 66 km ve 3 bin 600 metre yükseklik kazanımı ile %50 patika, %43 single track ve %7 asfalt yoldan oluşan yarış, 13 Temmuz Cumartesi günü saat 06:00’da başlayacak ve 15 saatlik bir bitirme zamanına sahip olacak.

Uludağ Premium Epix Trail (UPGE30K) 30 km ve bin 510 metre yükseklik kazanımı ile %65 patika, %30 single track ve %5 asfalt yoldan oluşacak. Uludağ bölgesinin en güzel doğa manzaraları içerisinde geçecek yarış, 13 Temmuz Cumartesi sabahı saat 08:00‘da start alacak 8 saatlik bitirme zamanına sahip olacak.

Uludağ Premium Trail (UP16K) 16 km ve 500 metre yükseklik kazanımı ile %20 patika, %70 single track ve asfalt yolda koşulacak. Yarış, 13 Temmuz Cumartesi günü saat 09:00’da start alacak.

Uludağ Premium Trail (UP6K) 6 km ve 210 metre yükseklik kazanımı ile %20 patika, %60 single track ve %20 asfalt yolda gerçekleşecek. Mücadele 13 Temmuz Cumartesi günü saat 10:00’da başlayacak.

YARIŞ GÜZARGAHLARI

ULUDAĞ PREMIUM ULTRA TRAIL 100K: Oteller bölgesinden başlayacak olan yarış sırasıyla Cennet Tepe, Kirazlı Yayla, Süleymaniye, Hünkar Köşkü, Zeyniler Köyü, Cumalıkızık, Kürekli Şelalesi, Saitabat Şelalesi, Alaçam, Buzul Göletler bölgesinden Uludağ küçük zirve yaptıktan sonra tekrar Cennet Tepe üzerinden oteller bölgesinde sona erecek.

ULUDAĞ PREMIUM ADVANCED TRAIL 66K: Oteller bölgesinden başlayacak yarış sırasıyla Cennet Tepe, Kirazlı Yayla, Sarıalan, Tonoz Yayla, Zeyniler Köyü, Cumalıkızık, Kürekli Şelalesi, Saitabat Şelalesi, buzul göletler bölgesinden Uludağ küçük zirve yaptıktan sonra tekrar Cennet Tepe üzerinden oteller bölgesinde son bulacak.

ULUDAĞ PREMIUM EPIX TRAIL 30K: Oteller bölgesinden başlayacak yarışta, 1. Oteller Bölgesi üzerinden Cennet Tepe, Kirazlı Yayla, Sarıalan, Tonoz Yayla, Zeyniler Köyü, Kurbağakaya üzerinden Oteller bölgesinden finiş gerçekleşecek.

ULUDAĞ PREMIUM TRAIL 16K: Oteller bölgesinden başlayacak yarış 1. Oteller Bölgesi üzerinden Sarıalan, Kurbağakaya ve Softaboğan Şelalesinden geçerek Oteller bölgesinde bitecek.

ULUDAĞ PREMIUM TRAIL 6K: Oteller bölgesinden başlayacak yarış 1. Oteller Bölgesi üzerinden Kurbağakaya tekrar oteller bölgesine ulaşarak son bulacak.

KATEGORİLER

Erkek / Kadın Genel Klasman

Erkek / Kadın 40- (14 Temmuz 1984 – 13 Temmuz 2006 doğumlular)

Erkek / Kadın 40+ (14 Temmuz 1974 – 13 Temmuz 1984)

Erkek / Kadın 50+ (14 Temmuz 1964 – 13 Temmuz 1974)

Erkek / Kadın 60+ (13 Temmuz 1964 ve öncesi doğumlular)

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