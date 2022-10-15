Uludağ Kadın Basketbol'a yeni sponsor

Bursa Uludağ Kadın Basketbol Takımı’nın sponsoru belli oldu. Sınırlı sayıda bulunan kaliteli ürünleri ile Türkiye’nin öncü siyah sarımsak markası AJÓ 37400, ülkemizin önemli basketbol takımlarından Bursa Uludağ Kadın Basketbol Takımı’nın sponsorluğunu üstlendi. BURSA (İGFA) - Kastamonu'nun Taşköprü’nün verimli topraklarında üretilen, kaliteli siyah sarımsakları ile bulunduğu sektörde öncü haline gelen ve faaliyet alanlarını her geçen gün daha da genişleten AJÓ 37400, bir taraftan da gerçekleştirdiği marka iş birlikleri/sponsorluklarla adından sıkça söz ettiriyor. Sektörel anlamda çeşitli başarılarla ön planda olan siyah sarımsak markası, şimdi de yepyeni bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. İmzalanan anlaşmayla AJÓ 37400, Bursa Uludağ Kadın Basketbol Takımı’nın yeni sponsoru oldu.

MURAT ILIMAN: “KADIN BASKETBOL TAKIMIMIZA KATKI SAĞLAMAK BÜYÜK MUTLULUK”

AJÓ 37400 Marka Kurucusu Murat Ilıman: “İçinde bulunduğumuz sektör başta olmak üzere ülkenin her alanında kadın istihdamının arttırılması en önem verdiğimiz unsurlardan biri. Özellikle son dönemlerde birçok kadın sporcumuzun ön plana çıkıyor olmasını çok kıymetli buluyoruz. Bu anlamda, AJÓ 37400 olarak Bursa Uludağ Kadın Basketbol Takımı ile çıktığımız bu değerli yolculukta, onlara destek verecek olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Güçlerimizi birleştirerek, değerli takımımızın başarılarına katkı sağlayacağımıza ve ülkemize çeşitli gururlar yaşatacağımıza olan inancımız tam” açıklamasında bulundu.

BERK ALADAĞ: “AJÓ 37400’ÜN DESTEĞİ BİZİ ÇOK DAHA GÜÇLÜ KILIYOR”

Uludağ Kadın Basketbol Takım Başkanı Berk Aladağ: “Bursa Uludağ Kadın Basketbol Takımı olarak, AJÓ 37400 gibi geniş faaliyet alanlarına sahip ve sektörel başarılarıyla adından söz ettiren bir markanın sponsorluğunda sahaya çıkmak bizi çok daha güçlü kılıyor. Önümüzde yoğun, mücadele dolu maçlar var ve ülkemizi gururlandırarak gençlerimize ilham kaynağı olabilmek adına çok çalışıyoruz. Bu süreçte AJÓ 37400 markasının da desteğiyle çeşitli galibiyetler ve başarılar elde edeceğimize yürekten inanıyoruz.’’ dedi