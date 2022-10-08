Uludağ Elektrik iyilik peşinde koştu

Uludağ Elektrik, “Ritmini Yakala” mottosuyla düzenlenen Eker I Run Koşusu’nda sporseverlerle bir araya geldi. Farklı kategorilerde yarışan katılımcılardan oluşan etkinliğe enerjik bir imza atan Uludağ Elektrik, standındaki etkinliklerle de ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı.BURSA (İGFA) - Bu yıl 9’uncusu düzenlenen Eker I Run koşusuna sponsor olan Uludağ Elektrik, 42 kilometre maratonu, 15 ve 5 kilometre parkuru, özel sporcular koşusu, minik adımlar koşusu ve paten yarışı gibi farklı kategorilerde yapılan yarışlarda ter döken sporcuların yanında oldu. Eker Meydan’da yer alan standı ile koşuya katılanların yanı sıra ziyaretçilere de enerji dolu dakikalar sunmayı amaçlayan şirket, verimli enerji kullanımı ve çevre dostu yaklaşımları oyunlaştırarak öğreten İnteraktif Yeşil Enerji Platformu ve body marbling etkinliği ile koşuya renk kattı. 3 bine yakın yarışmacının katıldığı koşuda Uluband isimli müzik grubuyla sporcuların motivasyonlarını yükselten şirketin bu yıl ilk kez oluşturulan Uludağ Elektrik koşu takımı da Köy Okulları Değişim Ağı (KODA) için iyilik peşinde koşarak, köylerdeki ailelerin eğitimine destek sağladı.

Spor, sağlıklı yaşam, eğlence ve iyiliğin bir araya geldiği koşuda 15K parkurunda dereceye giren yarışçılara ödüllerini takdim eden Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, “4 senedir Eker I Run’da yer alarak, tüm enerjimizle güç katmaya devam ediyoruz. Artık şirketimizle özdeşleşmiş hale gelen ebru sanatının vücuda uygulanmasıyla ortaya çıkan body marbling etkinliğimize katılım her yıl artıyor. Geçtiğimiz yıllarda çalışanlarımız bireysel olarak koşuya katılım sağlıyordu. Bu yıl Adım Adım Bursa Platformuna dahil olarak şirket takımımızı oluşturduk ve KODA için iyilik peşinde koşarak, kırsalda aile çalışmaları programına destek olmak amacıyla kayda değer bir bağış topladık. Sporun birleştirici gücü ve sporcuların dayanışması ile pek çok zorluğun üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz. Bu nedenle hem çeşitli parkurlarda yarışan hem de güçlü bir inanç ve tutku ile yarışta gönüllü olarak koşan başta şirketimizin takımı olmak üzere, farklı projeler için bağış toplanmasına katkı sağlayan sporcularımızı sosyal sorumlu davranışlarından dolayı tebrik ediyorum” dedi.