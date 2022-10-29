Uludağ Basketbol'un Mersin sınavı

Uludağ’ın Perileri, ÇBK Yenişehir Belediye önünde iyi bir sonuç arayacak.BURSA (İGFA) - Basketbol ING Kadınlar Süper Ligi’nde dördüncü haftasında Bursa temsilcisi Uludağ Basketbol, ligin şampiyonluk adaylarından Çukurova Basketbol Kulübü Yenişehir Belediyesi’ne pazar günü konuk olacak.

Son iki lig maçından galibiyetle ayrılan Uludağ Basketbol Kulübü, güçlü rakibi önünde iyi bir sonuç alabilmek için mücadele verecek. Mersin Servet Tazegül Spor Salonu’nda 30 Ekim Pazar günü saat 16.00’da başlayacak olan karşılaşmayı Emin Moğulkoç, Kemal Digilli ve Hasan Ok hakem üçlüsü yönetecek.

Uludağ’ın Perileri son lig maçında OGM Ormanspor’u 65-62, ÇBK Yenişehir Belediyesi ise deplasmanda Emlak Konut’u 73-70 yenmişti. Yeşil beyazlılarda, sakatlıkları henüz geçmeyen ve doktorların oynamasına onay vermediği Clauduia Cuic ile Özge Kavurmacıoğlu forma giyemeyecek.