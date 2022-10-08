Uludağ Basket sahne alıyor

Yeşil beyazlı kadın basketbolcular ligin ilk sınavını Hatay temsilcisi önünde verecek. Başkan Berk Aladağ, ücretsiz olan sezonun ilk maçına Bursalıları davet etti.BURSA (İGFA) - Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde ilk sınavını Hatay Büyükşehir Belediyespor önünde 9 Ekim’de Tofaş Salonu’nda verecek olan Bursa temsilcisi Uludağ Basketbol hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı.

Yenilenen kadrosuyla sezona galibiyetle başlamak isteyen yeşil beyazlı ekipte, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş karşılaşmasında sakatlanan ve dizinden operasyon geçiren Rumen yıldız Cuic forma giyemeyecek.

Nilüfer’deki Tofaş Salonu’nda saat 13.00’de başlayacak olan sezonun ilk karşılaşmasını Sinem Tetik, Burak Durmuş ve Selena Öget Çerci hakem üçlüsü yönetecek. İki takım Kadınlar Süper Ligi’nde ilk kez karşı karşıya gelecekler.

BAŞKAN DESTEK İSTEDİ

Sezonun ilk karşılaşması için Bursalı basketbol severlere seslenen kulüp başkanı Berk Aladağ, “Yeni kurulan takımımızla ilk sınavımızı Pazar günü Tofaş Salonu’nda saat 13.00’de Hatay Büyükşehir Belediyespor önünde vereceğiz. Sezonun ilk maçı olması nedeniyle Bursalı sporseverler bu mücadeleyi ücret ödemeden izleyeceklerdir. Bu sezon tüm basketbol tutkunlarını maçlarımıza bekliyoruz” dedi.