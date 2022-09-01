UEFA Stadyum ve Güvenlik Konferansı İstanbul’da yapılıyor

Türkiye Futbol Federasyonu’nun ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilen 21. UEFA Stadyum ve Güvenlik Konferansı, Hilton Bomonti Hotel’de başladı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Futbol Federasyonu’nun ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilen 21. UEFA Stadyum ve Güvenlik Konferansı, Hilton Bomonti Hotel’de başladı.

Konferansta Türkiye Futbol Federasyonu’nu Başkan vekili Nüket Küçükel Ezberci, Yönetim Kurulu Üyeleri Talat Papatya, Hamit Altıntop, Murat Şahin ve Genel Sekreter Kadir Kardaş temsil etti.

COVID-19 pandemisi nedeniyle iki yıldır online seminerler şeklinde organize edilen ancak bu yıl tekrar yüz yüz yapılan konferansta, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, UEFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi Başkanı Michael van Praag, Emniyet Müdürlüğü temsilcileri, UEFA yetkilileri ile Avrupa kupalarında mücadele edecek kulüplerin güvenlik sorumluları da yer aldı.

UEFA Başkanı Aleksander Čeferin, konferansın açılışı için gönderdiği video mesajında Avrupa Konseyi ile UEFA arasında dört yıldan beri stadyum ve güvenlik konularında stratejik iş birliği yapıldığına dikkat çekerek, futbol karşılaşmalarında stadyum, emniyet ve güvenlik konularının ele alınmasında koordinasyon ve iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Nüket Küçükel Ezberci: “UEFA’nın İstanbul’u tercih etmesinden dolayı çok mutluyuz”

Daha sonra kürsüye gelen TFF Başkan vekili Nüket Küçükel Ezberci, konuşmasını yaptı. Ezberci, konuşmasında futbol karşılaşmaları bir aile etkinliği olarak gördüklerini ve kadın ve çocukların statlara çekilmesinin önemine dikkat çekti. TFF Başkan vekili ayrıca UEFA maçlarındaki organizasyon gücünü takdir ettiğini belirtti.

Ezberci’nin konuşmasının tam metni şöyle: “UEFA ve UEFA üyesi federasyonlar ile Avrupa kupalarında mücadele edecek kulüplerinin kıymetli temsilcileri, değerli katılımcılar,

Sözlerime, 21. UEFA Stadyum ve Güvenlik Konferansı için İstanbul’a gelen katılımcılara hoş geldiniz diyerek başlamak isterim. COVID-19 pandemisi sebebiyle iki senedir online olarak düzenlenen bu önemli etkinliğin, bu yıl yeniden yüz yüze olarak hem de Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz.

85 milyon nüfuslu ülkemizde, başta futbol olmak üzere spor karşılaşmalarının geniş kitleler tarafından büyük bir ilgiyle takip edildiği bilinen bir gerçek. 10 yıldan fazla süredir ülkemizde uygulanmakta olan Sporda Şiddet ve Düzensizliği Önleme Kanunu, devamında tüm şehirlerimizde oluşturan Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Spor Güvenliği Şube Müdürlükleri, kanunla birlikte getirilen ve en üst iki ligimizde uygulanan Elektronik Bilet sistemi, ülkemizde sporda güvenlik konusuna verilen önemi gösteren en bariz örneklerdir.

Yıllar içerisinde stadyum güvenliği konusunda Türkiye’de hem ulusal hem de uluslararası çapta birçok organizasyon düzenlendi. Bunlara UEFA’dan da temsilciler katıldı. UEFA’yı Stadyum ve Güvenlik Konferansı için İstanbul’u tercih etmesi nedeniyle kutluyorum. Bu kararı, ilgili Bakanlıklarımızda, Emniyet Genel Müdürlüğünde ve Türkiye Futbol Federasyonu’nda bu konuyla ilgili çalışan tüm yetkililerinin yıllardır verdikleri emeklere bir teşekkür olarak görüyorum.

2005 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 2009 UEFA Kupası finali ve 2019 UEFA Süper Kupa maçına başarıyla ev sahipliği yapmış olan İstanbul, şimdi de Cumhuriyetimizin ve Federasyonumuzun kuruluşunun 100. yıl dönümünde bir başka önemli spor etkinliğini olan 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finalini heyecanla bekliyor. Üst düzey futbol karşılaşmalarının gerektirdiği güvenlik standardına titizlikle uyarak, yerel makamlarımızın da en önemliler arasında yer aldığı paydaşlarımızla koordineli bir biçimde, tıpkı 18 yıl önce olduğu gibi yalnızca yeşil sahada olanlarla akılda kalacak unutulmaz bir organizasyona daha imza atmak istiyoruz.

Finale ilişkin güvenlik konularını masaya yatırdığımız toplantılarımıza üst mercilerin katılımıyla yapmaya başladık. Maça kadar olan dönemde yetkili makamlarla olan koordinasyon ve iş birliğimiz artarak devam edecek.

Futbol karşılaşmalarının güvenli ve sağlıklı bir ortamda oynanabilmesi için her türlü yasal çerçeveyi kuran ve koordinasyon amaçlı bir platformu da hayata geçiren UEFA’nın gayretlerini çok değerli buluyorum. Karşılaşmalarda şiddet ve düzensizliği önleme ve uluslararası boyutta bilgi paylaşımını sağlama konusunda çalışan, 38 aktif üyesi olan Ulusal Futbol Bilgi Merkezi (NFIP) ağının rolünü de göz ardı edemeyiz. Bugün artık, futbol maçlarının güvenliği, UEFA, NFIP, Interpol ve Europol gibi çoklu paydaşların katılımı ve dayanışması ile bir üst noktaya taşınmaktadır.

Nihai amacımız, futbol stadyumlarında düzensizliği ve şiddeti tamamen ortadan kaldırmak, holiganizmin önüne geçmek, ihlalde bulunanların cezasız kalmamasını ve yaptıklarından pişman olmalarını sağlamaktır. Bilhassa kadın ve çocuk seyircileri daha fazla statlara çekecek, güvenli ortamları sağlama konusunda hepimize önemli görevler düşmektedir. Sözlerime son verirken, konferansın verimli ve başarılı geçmesini umuyor, geleceğe ışık tutacak bir etkinlik olmasını diliyor, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.”

Ezberci’nin ardından sözü alan UEFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi Başkanı Michael van Praag, konuşmasında Türkiye Futbol Federasyonu’nun yoğun bir çalışma temposunda olduğunu belirterek, 2022/23 Avrupa kupaları grup kuralarının geçtiğimiz hafta İstanbul’da çekildiğini hatırlatarak, sezonun da 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçıyla burada kapatılacağını söyledi. Praag konuşmasını şöyle sürdürdü: “UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı’ya Stadyum ve Güvenlik Konferansı’nın İstanbul’da yapılması konusundaki gayretleri için teşekkür ediyorum. 30 yıldır futbolun içindeyim ve yıllar içerisinde öne çıkan iki konunun değişen şartlara adaptasyon ve gelişim olduğunu gördüm. Takım oyunu ve birlik olmak da işimizin en önemli iki unsurudur. Bu yılki etkinliğimizin temasını da “Sharing the Stage” (Sahneyi Paylaşmak) olarak belirledik.” diye konuştu.

Van Praag, son Şampiyonlar Ligi maçında yaşanan seyirci olaylarına ilişkin raporların hazırlanma sürecinin devam ettiği konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Konferansın sabah oturumlarında statlarda yaşanan sosyal aktivizm, ayrımcılık ve ırkçılık, COVID-19 pandemisinin etkileri ve taraftarların stadyuma dönüşü, stadyuma dönen taraftarların eskisine göre farklı davranış kalıpları sergilemesi (örn. Daha fazla patlayıcı ve yanıcı madde taşıma), COVID-19 pandemisi ile artan mobile bilet ve mobil ödeme yöntemleri kullanımı gibi konular ele alındı.

Geçen yıl Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi finalini konu alan ve çeşitli uzmanların katıldığı panelde, daha önce UEFA finallerine ev sahipliği yapmamış ülkelerde organize edilen karşılaşmalardaki hassas noktalar tartışıldı; ayrıca özel güvenlik çalışanlarının eğitimi ve deplasman seyircileri için yapılan uygulamalara dikkat çekildi.

Etkinliğin öğle ve akşam oturumlarında seyirci yoğunluğu hesaplaması ve acil tahliye planları, taraftar davranışlarının değerlendirilmesi, bilgi sistemlerinin yönetimi, UEFA güvenlik sorumlularının rolü ve bilgi paylaşımı gibi konulara değinilecek.