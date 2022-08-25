UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup kuralarının çekimi İstanbul'da yapıldı.İSTANBUL (İGFA) - Geçen sefer Real Madrid'in şampiyon olduğu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 10 Haziran 2023'te İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları, 6-7 Eylül'de başlayıp 1-2 Kasım'da sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

A Grubu:

• Ajax• Liverpool• Napoli• Rangers

B Grubu

• Porto• Atletico Madrid• Leverkusen• Club Brugge

C Grubu

• Bayern Münih• Barcelona• Inter• Viktoria Plzen

D Grubu

• Frankfurt• Tottenham• Sporting Lizbon• Marsilya

E Grubu

• Milan• Chelsea• Salzburg• Dinamo Zagreb

F Grubu

• Real Madrid• Leipzig• Shakhtar• Celtic

G Grubu

• Manchester City• Sevilla• Dortmund• Kopenhag

H Grubu

• PSG• Juventus• Benfica• Maccabi Haifa

https://twitter.com/UEFACL_Turkiye/status/1562849605410521088