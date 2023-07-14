UEFA'dan üç kulübe ceza!

UEFA; İstanbul Başakşehir, Trabzonspor ve Konyaspor'a para cezası verildiğini, Beşiktaş'ın ise mali hedefleri yerine getirdiğini ve uzlaşma anlaşması doğrultusunda önümüzdeki sezon da izlenmeye devam edeceğini duyurdu.İSTANBUL (İGFA) -UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurulu Birinci Dairesi, 2019, 2020, 2021 ve 2022 mali yıllarını kapsayan denk hesap şartının değerlendirmesini tamamladığını duyurdu.

UEFA'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre değerlendirme altında bulunan 4 Türk kulübünden 3'üne para cezası verildi.

Kulüp Mali Kontrol Kurulu Birinci Dairesi, Trabzonspor'un denk hesap şartına uymadığını tespit etti. Bordo-mavili ekip, 2 milyon euroluk bir mali katkı ödemeyi kabul eti. Bu miktarın 300 bin euroluk kısmı (yüzde 15) zorunlu bir ödeme iken, kalan 1 milyon 700 bin euroluk kısmının (yüzde 85) kulüplerin kendi uzlaştırma anlaşmalarındaki hedeflere uyması şartına bağlı olduğu aktarıldı.

Bordo-mavililere belirlenen hedeflere ulaşmadığı takdirde ek cezalar verileceği de kaydedildi.

https://twitter.com/UEFA/status/1679827731419127809

UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurulu, Konyaspor'da ise küçük denk hesap açığı olduğunu ve bu sebepten dolayı yeşil-beyazlı kulübe 100 bin euro ceza verdiğini belirtti.

İstanbul Başakşehir'in 2022 mali yılı için belirlenen hedefleri tutturamaması nedeniyle ise 400 bin euro cezaya çarptırıldığı kaydedildi.