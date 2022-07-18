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UEFA'da 3. eleme kuraları çekildi
SPOR 18.07.2022, 15:27
Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i elemesi halinde Sturm Graz ile eşleşecek.İSTANBUL (İGFA) - BBC News'in aktardığı habere göre UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu kuraları çekildi.
Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i elemesi halinde, 3. eleme turda Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile eşleşecek
Sarı Lacivertli takım Ukrayna temsilcisi ile Çarşamba günü Polonya’da karşılacak.
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalabilmesi için bu iki takım ile 4. turda bir ekibi daha geçmesi gerekiyor.
https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1548988534400368640
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