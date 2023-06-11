Ücretsiz spor kurslarına yoğun ilgi

“Denizli'de spor yapmayan kimse kalmayacak” sloganı ile Denizli’de sağlıklı yaşam için hayata geçirdiği ücretsiz spor kursları ile büyük takdir toplayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, yılın ilk 5 ayında 25 bin 89 kursiyerin spor yapmasına imkan sağladı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli'de 7'den 70'e herkesin spor yapabilmesi için 23 ayrı branşta ücretsiz spor kursu veren Denizli Büyükşehir Belediyesi kenti sporla buluşturmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesinin yoğun ilgi gören spor kurslarına 2023yılının ilk 5 ayında 25 bin 089 kursiyer katıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin spor tesislerinde 23 farklı branşta ücretsiz spor kursu verilirken isteyen herkese atletizm, badminton, bale, basketbol, buz pateni, cimnastik, güreş, judo, karate, kayak, masa tenisi, nefes egzersizleri, okçuluk, pilates, satranç, step aerobik, tekvando, tenis, voleybol, yoga, yüzme, zumba ve zumba kids eğitimleri sunuluyor. “Denizli'de spor yapmayan kimse kalmayacak” sloganı ile Denizli’de sağlıklı yaşam için hayata geçirdiği ücretsiz spor kursları ile büyük takdir toplayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, yılın ilk 5 ayında 25 bin 89 kursiyerin spor yapmasına imkan sağladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ücretsiz kurslarda özellikle çocuk, kadın ve gençler hem spor yapıp hem de eğlenceli vakit geçiriyor.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Denizli'de spor yapmayan kimse kalmayacak” anlayışı ile çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini kaydetti. Sadece çocukların değil gençler ve yetişkinlerin de yararlanabildiği 22 ayrı branşta ücretsiz spor kursu hizmeti verdiklerini söyleyen Başkan Zolan, "Spor mutluluk, sağlık ve huzur demek. İstiyoruz ki şehrimizde yaşayan herkes en az bir dalda spor yapsın. Hemşehrilerimizin hem bireysel sağlık, hem de toplumsal sağlık açısından sportif faaliyetlerde bulunmalarını tavsiye ediyorum. 2023 yılının ilk 5 ayında 23 ayrı branşta 25 binin üzerinde vatandaşımızı sporla buluşturduk. Hiç kimsenin spor yapmaya mazereti olmasın, herkes istediği her alanda spor yapsın diye çalışıyoruz. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımıza mutluluğu, sağlığı ve huzuru için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Denizli’mizi sporla, sanatla buluşturmak için gayret ediyoruz. Kurslarımıza katılan herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Spor kursları ile geleceğin sporcularının da yetiştiğini gördüklerini belirten Başkan Zolan, konuşmasına şöyle devam etti; " Spor hayatın kendisidir. Yenilmek de vardır, galibiyet de vardır. Spor disiplin, ekip ruhu, sağlık ve mutluluk demektir. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak insanımızın daha sağlıklı ve mutlu olması için imkanlarımızı sonuna kadar sunmaya devam edeceğiz. Spor kurslarımızdan yetişen başarılı sporcularımızı görmek de bizleri oldukça mutlu ediyor. Tüm kursiyerlerimize başarılar diliyorum "ifadelerini kullandı.