Ücretsiz Cimnastik Kursu ile geleceğin sporcuları yetişiyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde yaz aylarında da devam eden Cimnastik Kursu’nda öğrencilere bu alanda eğitim verilirken, aynı zamanda yarışmalara hazırlanan öğrencilerle de birebir ilgileniliyor.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin yaz aylarında da devam eden cimnastik kursundan toplam 210 öğrenci faydalanırken, kursa gelen öğrenciler ile yarışmalara hazırlanan öğrencilerin aynı ortamda çalışmaları, özellikle kursa gelen minikleri motive ediyor. Aileler de, çocuklarının hem fiziksel hem de bilişsel gelişimlerine katkı sunduğu için, kurstan büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getiriyor.

Gençlerin hayallerine giden yolda en büyük destekçileri Mersin Büyükşehir Belediyesi

Birbirinden güzel hayalleri olan cimnastik öğrencilerinin kimisi ileride Milli Takım’da olmayı hedeflerken, kimisi de ülke ülke gezerek yarışmalara katılmayı hedefliyor. Miniklerin hayallerine giden yolda, onların en büyük destekçisi de Mersin Büyükşehir Belediyesi oluyor.

Yaz kursu öğrencileri, Haziran ayında okulların kapanmasıyla birlikte kursa başladı. Eylül’de yaz kursu sona erdikten sonra kış dönemine geçilecek ve Büyükşehir Belediyesi geleceğin sporcularını bu kez kış döneminde yetiştirmeye devam edecek. Şu anda yaz kursu öğrencileri kurstan haftanın 2 günü faydalanırken, yarışmacılara hazırlanan öğrenciler ise kursa hafta içi her gün, kış aylarında ise haftanın 6 günü geliyor.

Büyükşehir bu kurs sayesinde genç yetenekleri de keşfediyor

Büyükşehir Belediyesi, yaz kursunun yanı sıra, yarışmalara cimnastik alanında öğrenci yetiştirmeyi de sürdürüyor. Yaz kursuna gelen öğrencilerden yeteneği olan öğrenciler seçilerek, yarışmalara hazırlanmaları konusunda yardımcı olunuyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından 4-8 yaş aralığındaki çocuklara verilen ücretsiz Cimnastik Kursu’nda, Büyükşehir Belediyesi’nin Cimnastik Antrenörleri Hafize İğdir ve Çiğdem Gökaşar, miniklerle özel ve birebir olarak ilgileniyor.

“Yetenekli öğrencilerimizi bir üst seviyeye götürüyoruz”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Cimnastik Antrenörü Çiğdem Gökaşar, “1 yıl boyunca her gün buradayız. 4 ile 8 yaş arası çocuklarımızı alıyoruz, temel eğitimle başlıyoruz. Daha sonra yetenekli öğrencilerimizi bir üst seviyeye götürüyoruz. Haftada 2 gün şeklinde farklı gruplarımız var. Şu an toplamda 6 tane grubumuz var. Hepsinin yaş grupları farklı. Yaz kursu olarak şu an 210 tane öğrencimiz var. 2 farklı grup şeklinde çalışıyoruz. Eylül’de kış kursuna geçeceğiz. O zaman hiç gelmeyen öğrencilerimize öncelik vereceğiz. Ailelerimizle biz birebir görüşüyoruz. Bu hizmetten çok memnunlar” ifadelerini kullandı. Mersin’de hem ücretsiz olup, hem de bu kadar kapsamlı bir kursun olmadığına dikkat çeken Gökaşar, “Biz şu an temel eğitimdeyiz. Temel eğitimin amacı çocuklarımıza öncelikle kuralları öğretmek. Kuvvet çalışması yapıyoruz, esneklik çalışması yapıyoruz, denge koordinasyonunu sağlamaya çalışıyoruz. Güzel bir arkadaşlık ortamı yaratmaya çalışıyoruz” dedi.

“Velilerin çocuklarımızı küçük yaşta getirmelerini tavsiye ediyorum”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Cimnastik Antrenörü Hafize İğdir de “Temel cimnastiğe gelen çocuklarımızın arasında, yeteneği olanları ayırıyorum. Onlara farklı gün ve saatlerde özel olarak özel çalışmalar yaptırıyorum. Bu şekilde küçük yaştan başlayıp, cimnastik yarışmalarına katılacak yaş olan 7 yaşına kadar yetiştiriyoruz. Şu anda yaz programımızda haftanın 5 günü en az 4 saat çalışmamız var. Yaz kursundaki öğrencilerimiz, yarışmacı olan gruplarımızı, ilerlemiş olan çocuklarımızı gördüklerinde onlar da yapmak isteyip, onlar da imreniyor ve daha çok cesaretleniyorlar. Bu konuda onlar çok iyi bir motive ve örnek oluyor onlara. Şu anda okul olmadığı için çok rahat çalışma sistemimiz var. Velilerimizden çocuklarını küçük yaştan bu kursa getirmelerini tavsiye ediyorum” diye konuştu.

“Yaptığım spordan çok mutluyum”

Yarışmalara hazırlanan öğrencilerden 15 yaşındaki Damla Gümüşan, 8 yıldır cimnastik ile uğraştığından söz ederek, “Yaptığım spordan çok mutluyum, çok zevk alıyorum. Yaptığım işi çok seviyorum. Burada aslında çok çalışıyorum, çok yoruluyorum ama burada olmaktan mutluyum. Yani buraya ilk geldiğimde sadece çok az şey yapabilirken, bu kadar sürede çok fazla şey yaptım. Mutluyum, hocalarımla da çok iyi anlaşıyorum. Buradayken çok rahatım. Bu alanda ileride tabi ki Milli Takım’a girmeyi çok isterim” dedi.

“Ben çok güzel bir cimnastikçi olmak ve madalya almak istiyorum”

Yarışmalara hazırlanan miniklerden Masal Gürmeydan ise en çok çember hareketini sevdiğinden söz ederek, “Milli yarışmalara katılmak istiyorum. Başarılı bir sporcu olmak istiyorum” derken, yarışmaya hazırlanan küçüklerden Beren Arnik de, “Cimnastiği çok seviyorum. Devam edeceğim, daha güzellerini yapacağım. Ailem buraya geliyorum diye mutlu, ben de mutluyum. Burayı çok seviyorum. Ben çok iyi bir cimnastikçi olmak istiyorum. Madalya almak istiyorum” diye konuştu.

“Koskocaman bir kız olup, ülkelere gidip cimnastik yapmak istiyorum”

Yarışmalara hazırlanan miniklerden 10 yaşındaki Zekiye Sultan Arnik ise 7 yaşından beri cimnastik yaptığını dile getirerek, “Ben burada olmaktan çok mutluyum. Önce biraz sıkılıyordum ama sonra çok sevdim. Yani çok hareketini de yapabiliyorum. Benim hiç aklıma böyle bir kurs gelmemişti. Annem kuzenimin geldiğini görünce, beni de getirdi. Burada hareketlerimizi yapıyoruz beraber arkadaşlarımızla. Yapamadığımız şeylere hocalarımız yardım ediyorlar. Ben böyle koskocaman bir kız olup, ülkelere gidip, cimnastik yapmak istiyorum, yarışmalara girmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Cimnastiğe takıntılıyım, çok seviyorum”

Yaz kursuna gelen öğrencilerden 8 yaşındaki Elif Rana Eren, “Önceden beri aklımda vardı cimnastiğe başlamak. Bir de seviyordum. Cimnastiğe takıntılıyım yani, çok seviyorum. Yapabiliyorum da. O yüzden geldim buraya. Okul kapandıktan birkaç gün sonra falan geldim buraya, kaydoldum. Mutluyum. Haftada 2 gün geliyoruz. İleride turnuvalara girmek istiyorum” dedi.

Veliler de kurstan büyük memnuiyet duyuyor

Yaz kursuna gelen öğrencilerin velilerinden Hüseyin Damar, kurstan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Kursu Büyükşehir’in instagram sayfasından öğrendik. Kursun çocuğun fiziksel gelişimine bayağı etkisi oluyor. Yaz aylarında çocukların kesinlikle bir şeyle uğraşması gerekiyor. Uğraşacakları şeyin de gelişimlerine, özellikle zihinsel gelişimlerine etkili olan şeyler olması gerekiyor. O yüzden tablet, bilgisayar, televizyon yerine böyle sosyal aktiviteler, sporla ilgilenmesi daha iyi oluyor. Büyükşehir’in bu hizmetinden çok memnunuz” ifadelerine yer verdi.

“Burası büyük gelişme oldu Mustafa açısından”

Oğlu Mustafa’yı cimnastik kursuna getiren anne Şifa Küçük de, “Mustafa’nın hem gelişimi açısından, hem de fiziksel yönden bu kursun iyi olacağını düşündük. Küçük yaş grubu olduğu için pek bir şeyleri fark etmiyorlar, ama yine de iyi oluyor. Mesela tek ayak üstünde falan duramıyordu, parmak uçlarında yürüyemiyordu, çok büyük gelişme oldu Mustafa açısından burası. Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz. Evde boş durmaktansa burada geliyorlar, hem hareket öğreniyorlar hem vücutları gelişiyor” dedi. Çocuklarını kursa getiren baba Ahmet Muhtar Coşacak ise, “Gayet memnunum. Okulların tatil olduğu zamanlarda çocuklar boş zamanlarını burada cimnastik yaparak gideriyorlar. Çocuklarım geçen sene de geliyorlardı, bu ikinci yılları. Haftada 2 gün, 2 saat sürekli getiriyorum” dedi ve Büyükşehir Belediyesi’nin bu hizmetinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.