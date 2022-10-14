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U18 Erkek Milli Hentbol Takımı kadrosu açıklandı
SPOR 14.10.2022, 11:54
U18 Erkek Milli Hentbol Takımı, 13-19 Kasım 2022 tarihleri arasında THF Ankara Spor Kompleksi'nde bir hazırlık kampı gerçekleştirecek.Başantrenör İsmail Tarakçı yönetimindeki kamp kadrosunda 20 oyuncu yer alacak.
Hazırlık kampında Milli Takım oyuncularının "Performans Testleri" Sporcu Eğitim Sağlık ve Araştırma Merkezi'nde (SESAM) gerçekleştirilecek.
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