U16 Erkek Milli Takımı'nın testleri TOHM'da tamamlandı

U16 Erkek Milli Takımı’nın periyodik test uygulaması, Türkiye Olimpik Sporcu Hazırlık Merkezi’nde (TOHM) tamamlandı.ANKARA (İGFA) - Milli Takımlara uygulanan periyodik testleri değerlendiren THF Gelişim Direktörü Prof. Dr. Murat Bilge, “Sporcu Sağlığı Performansı Hizmet Kalite ve Standartları Daire Başkanlığı ile Sporcu Yetiştirme Daire Başkanlığı destekleriyle, Milli takımlarımızın altı ayda bir düzenli olarak gerçekleştireceği 'Performans Testleri' Erkek U16 Milli Takımımız için de tamamlandı. Bu hafta içinde yine U18 Erkek Milli Takımımız'ın testlerini tamamlamıştık.

Performans gelişimine yönelik yapılan testlerimizin ilk amacı, sporcularımızın gelişimlerinin sayılara dayalı objektif takibi. Ayrıca grup ortalamalarının altında kalan sporcularımız için kulüp antrenörlerine bireysel antrenman programları önerilecek. Testlerdeki diğer bir amacımız da; sporcularımızın verilerini diğer gelişmiş ülke sporcularının verileriyle karşılaştırarak eksikliklerimizin giderilmesi hususunda çalışmalara başlamak. Bu aşamalarda milli takımlara sporcu veren değerli kulüplerimize ve antrenörlerimize minnettarlığımızı ifade ederken, desteklerini de beklemekteyiz" diye konuştu.