TVF'den 8 kulübün ligden çekilmesine onay

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), depremden etkilenen şehirlerde bulunan 8 kulübün ligden çekilme talebini onayladı.ANKARA (İGFA) - Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan sonra Voleybol Federasyonu da deprem bölgelerindeki kulüplerin ligden çekilme taleplerini gündemine aldı.

Federasyon yönetimi, 8 kulübün ligden çekilme talebini onayladı.

Ligden çekilen takımların listesi şöyle:

Hatay – Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü (Axa Sigorta Efeler Ligi) Malatya – Büyükşehir Belediyespor Kulübü (Erkekler 2. Lig) Gaziantep – Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Spor Kulübü (Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Lig) Gaziantep – Merinos Gençlik ve Spor Kulübü (Kadınlar 1. Lig) Hatay – Üzümdalı Gençlik ve Spor Kulübü (Erkekler 2. Lig) Hatay – Voleybol Gençlik ve Spor Kulübü (Kadınlar 2. Lig) Hatay – Yeşilkent Spor Kulübü (Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Lig) Antakya – Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (Kadınlar 2. Lig)

Söz konusu takımların oyuncularının başka takımlarda forma giyebilmesi için ek transfer hakkı tanındı.