Tuz üzerinde çıplak ayakla futbol

Çankırı Belediyesinin düzenlediği Uluslararası Çankırı Tuz Festivali, spor müsabakaları ile başladı. Karatekin Parkı yanında yapılacak futbol ve voleybol müsabakalarında ilk başlangıç düdüğü tuz futbolu için çaldı. Dünyada ilk defa tuz üzerinde oynanan müsabakalara katılan futbolcular, çıplak ayak ile tuz üzerinde kıyasıya mücadele verdi.ÇANKIRI (İGFA) - Sofraların vazgeçilmezi tuz, bu kez sahaya atıldı. Tuzun başkenti Çankırı, tuz sporlarına ev sahipliği yaptı. Müsabakaya katılan 51 takım, futbol ve voleybol karşılaşmaları ile tuz üzerine çıkmaya başladı. Kramponlar çıkartıldı, ayaklar ne çime ne de kuma bastı. Tuzdan sahaya çıkan sporcular, hayatlarında ilk defa çıplak ayakla tuz üzerinde maç yapmanın keyfini yaşadı. İlk karşılaşma Çankırı Belediyespor ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü takımları arasında oynandı. Tuzdan saha, sporculardan da seyirciden de övgü aldı.

Çankırı Belediyespor takımından UEFA-A diplomalı Şenol Kıyak, “Ben 19-20 senedir profesyonel futbol oynadım, antrenörlük yaptım. Çok güzel bir deneyimdi bizim için. İlk defa tuz üstünde futbol oynadık. Değişik bir ortam. Çok güzel oldu, çok memnunuz.” dedi.

Sporculardan Murat Dönmez, “Hayatımda ilk defa tuzda futbol oynadım ve gayet güzeldi, çok hoştu. Uluslararası bir turnuva. İlk defa böyle bir şey yapılması çok güzel. Çankırı’da olması da ayrı bir güzel.” derken Kerim Çataklı ise “Dünyada ilk defa gerçekleştirilen Tuz Festivali’nde futbol oynamak çok sevkliydi. Çok güzel bir deneyim oldu bizler için.” diye konuştu.

Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ethem Yenigürbüz ise şehrin en önemli değerlerinde biri olan kaya tuzunu ve yarânlar diyarı Çankırı’yı tanıtmak amacı ile Çankırı Belediyesi tarafından 26-27-28 Ağustos tarihlerinde Uluslararası Çankırı Tuz Festivali düzenlediğini belirterek “Festival kapsamında Dünyada bir ilk olarak tuzda futbol ve volaybol turnuvası da düzenledik. Bu turnuvamıza şu ana kadar 51 takımımız müracaat etmiş ve müsabakaların startını da bugün vermiş durumdayız.” dedi.

Müsabakalara seyirci olarak katılan Muammer Uysal tuzda futbol, voleybol olur mu diye aklına hiç gelemeyeceğini söyleyerek “Kumda olur da tuz da olur mu diye hiç aklıma gelmezdi. Belki hayal bile edemezdik ama İsmail Hakkı Esen Başkanımızın sayesinde tuz futbolunu ve voleybolunu izleyeceğiz.” ifadelerine yer verdi.

Karavanı ile Antalya’dan Çankırı’ya gelen bir vatandaş ise “Türkiye’yi geziyoruz karavanla ve yolumuz buraya düştü. Tabi ki burayla ilgili de en ilginç Tuz Mağarası geldi. Bu tuzda maç yapmak çok ilginç. Şimdi ben de ayakkabılarımı çıkartıp oraya girmek istiyorum. Zannediyorum ki; bütün kötü enerjim gidecek, böyle düşünüyorum. Ülkemiz için çok güzel bir özellik, bir değer bence bu. Her yerde rastlanamayacak bir şey. Şaşırdık doğrusu ve çok hoşumuz gitti. Yarın mağarayı da görmek isteriz. Çankırı için iyi bir kazanım. Güzel de değerlendirilmiş gördüğümüz kadarı ile. Çok hoşumuza gitti.” diye konuştu.