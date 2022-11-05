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Türkiye Yüzyılı'na gençler damga vuracak

SPOR 05.11.2022, 10:06
Türkiye Yüzyılı'na gençler damga vuracak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Yüzyılı'na gençlerin ve sporcuların damga vuracağını belirterek, "Türkiye'nin daha önce temsilci dahi gönderemediği branşlar vardı, uluslararası organizasyonlarda. Hep bakardık, başka ülkeler bunu nasıl başarmış, diye ama artık iş farklı bir eksende. Artık onlar soruyorlar; 'Siz bu işi nasıl başardınız?' diye. 68'den fazla branşı en güçlü şekilde destekleyen bir ülkeyiz" dedi.KIRKLARELİ (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Yüzyılı'na gençlerin ve sporcuların damga vuracağını vurguladı.

Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere gittiği Kırklareli programı kapsamında Halk Eğitim Merkezi'nde Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ile bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada "2023'e Giden Yolda Şehir Buluşmaları" kapsamında pek çok faaliyet, pek çok çalışma gerçekleştirdiklerini, çok çalışan, inanmış ve hedeflerine koşan bir kadroyla çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Türkiye'deki öğrenci yurtlarının dünyanın hiçbir ülkesinde olmadığını dile getirerek, talep edenlerin tamamına yakının yurtlara yerleştirildiğini anlatan Bakan Kasapoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Talep eden, isteyen her öğrencimizi yurtlarımıza yerleştirdik, 100 kişiden 97'si yurtlarda. Dedik ya ilk başta 'bu çatının altında olmak isteyen herkesi bu kapıları sonuna kadar açarak, tüm imkanları seferber ederek yurtlarımıza alacağız', hamdolsun bunu başardık. İşte diyoruz ya genç odaklı siyaset, üretken siyaset, hizmet odaklı siyaset, işte 21 yılda gelinen netice hamdolsun, gençlerini sadece lafla, gençlerini sadece bir takım kuru söylemlerle değil, onlara hizmet ederek, onlar için kapıları ardına kadar açarak ortaya konan hizmet anlayışıyla gerçekleşiyor. İşte Kırklareli'nde 500 yurt kapasitesinden 17 kat artırarak 8 binden fazla bir kapasiteye ulaştık. Hamdolsun bundan sonra da bir yandan yeni projelerimiz devam ediyor. Hiçbir zaman durmayacağız."

"500 binden fazla öğrenci 1 milyondan fazla genç krediden ve burslardan faydalanıyor"

Bakan Kasapoğlu, Türkiye'de 500 binden fazla öğrenci ile 1 milyondan fazla gencin kredi ve burslardan faydalandığını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesiyle gençlerin artık aldıkları kredileri, aynen aldıkları gibi ödeyeceklerinin altını çizen Bakan Kasapoğlu, "1961 yılından beri yüksek öğretim kanununda olan enflasyon farkını da dün nasıl harçları tarihe gömdüysek kredi borçlarındaki enflasyon farkını da AK Parti olarak sayın Cumhurbaşkanı'mızın genç odaklı siyasetiyle tarihe gömdük. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

"Tüm dünyaya mesaj vereceğiz 2023'te"

Genç odaklı siyasete vurgu yaparak, "Türkiye Yüzyılı"nın gençlerin yüzyılı olacağını ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Türkiye Yüzyılı dinamizm yüzyılı olacak. Türkiye Yüzyılı'nda bugüne kadar tesis ettiğimiz bu altyapıyı, her alanda başarılı bir şekilde inşa edilen bu altyapıyı, spordan kültüre, kültürden sanayiye, ekonomiye altyapıya diplomasiye Türkiye Yüzyılı'nda hep birlikte el ele verip taçlandıracağız. Tüm dünyaya mesaj vereceğiz 2023'te. Türkiye'nin demokrasinin beşiği olduğunu, Türkiye'deki milli iradenin ne kadar hassas, ne kadar güçlü olduğunu ve hiçbir şekilde milletin karşısında hiçbir gücün, hiçbir odağın duramayacağının mesajını vereceğiz."

Türkiye’de gençlere yönelik yapılan yatırımlardan örnekler veren Bakan Kasapoğlu, "Nereye gidersek gidelim, mükemmel bir spor altyapısı var. Adana’dan Ardahan’a kadar, stadından havuzuna, havuzundan salonuna, her branşa hitap eden devasa bir altyapı var. Boşuna demiyoruz 'spor devrimi' diye. Bu devrimin en güzelini ortaya koyduk" dedi.

Kırklareli ve ilçelerinde yaptıkları yatırımları anlatan Bakan Kasapoğlu, Kırklareli’nin hizmet siyasetlerinin öncülerinden olduğunu vurguladı.

"Artık çocuklarımız, antrenörlerimiz eşliğinde istedikleri branşı öğreniyorlar"

Yüzme bilmeyen kalmasın projesini hatırlatarak, Kırklareli'nde 20 bine yakın gence yüzme öğrettiklerini anlatan Bakan Kasapoğlu, "Bir yandan yeni havuzlar inşa etmeye çalışıyoruz, bir yandan her bir branşta isteyen herkese spor eğitimleri veriyoruz. Her bir öğrencinin 4. sınıftan mezun olduğunda mutlaka bir branşı öğrenerek mezun olmasını istiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızla yürüttüğümüz çok önemli bir projeye bu yıl başladık. Artık çocuklarımız antrenörlerimiz eşliğinde istedikleri bir branşı öğreniyorlar. Gençlik ve spor ikisi de çok dinamik bir konu. Bu dinamizmin gereği olarak ta dinamik bir yönetim anlayışıyla inşallah bu gayretlerimizi büyütmeye Türkiye yüzyılını bu gayretlerle güçlendirmeye devam edeceğiz’’ şeklinde konuştu.

'Türkiye Yüzyılı'na gençler damga vuracak

Bakan n Kasapoğlu, 'Türkiye Yüzyılı'na gençlerin ve sporcuların damga vuracağını belirterek, şöyle dedi:

‘’Türkiye Yüzyılı'na gençler damga vuracak. Türkiye’nin sporcuları damga vuracak. Türkiye'nin daha önce temsilci dahi gönderemediği branşlar vardı, uluslararası organizasyonlarda. Hep bakardık, başka ülkeler bunu nasıl başarmış, diye ama artık iş farklı bir eksende. Artık onlar soruyorlar; 'Siz bu işi nasıl başardınız?' diye. 68'den fazla branşı en güçlü şekilde destekleyen bir ülkeyiz. Bu çerçevede de her bir branşta iddiası olan bir ülkeyiz. Artık kafilelerimiz şampiyon olma hedefiyle katılıyorlar büyük gruplarda. Hamdolsun, hem hedeflerimizi gerçekleştiriyoruz hem de yeni hedeflerle daha büyük başarılara yelken açıyoruz. O nedenle diyorum; 2023 ve sonrası 'Türkiye Yüzyılı', sporunun yüzyılı olacak."

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