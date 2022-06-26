Türkiye Yol Şampiyonası’nda şampiyon yine Sakarya Büyükşehir
Sakarya'da Büyükşehir bisiklet takımı, Türkiye Yol Şampiyonası şampiyonu oldu. Büyükşehir'in 3 yıldır kazandığı Türkiye Şampiyonu unvanı bu yıl da devam ederken, yarışlarda Büyükşehir sporcusu Mustafa Sayar birinci oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi bisiklet takımı sporcuları, 23-26 Haziran tarihleri arasında Gaziantep’te gerçekleştirilen Türkiye Yol Şampiyonası’na damga vurdu.
Gaziantep’te gerçekleştirilen ve Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun 2022 faaliyet programında yer alan Türkiye Yol Şampiyonası kıyasıya çekişmeye sahne oldu. 120 kilometre boyunca çevrilen pedalların sonunda Büyükşehir Belediyesi sporcuları Mustafa Sayar 1’nci, Halil İbrahim Doğan 2’nci, Onur Balkan 3’ncü oldu. Bireysel yarışlarda madalya kürsüsünde sadece Büyükşehir Belediyesi bisikletçileri yer aldı.
Bisiklet Şehri Sakarya’yı katıldıkları her yarışta başarıyla temsil eden pedallar, Gaziantep’te yeni bir rekora daha imza attı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin başarılı bisikletçileri, 4 yıldır üst üste Türkiye Şampiyonu olma başarısını devam ettirerek, kırılması zor bir seri yakalamış oldu.
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