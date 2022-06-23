Türkiye Yol Şampiyonası Gaziantep'te başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Gaziantep Valiliği koordinasyonunda düzenlediği Türkiye Yol Şampiyonası başladı.GAZİANTEP (İGFA) - Burç Kırsal Mahallesi’nde U23 Erkek kategorisiyle başlayan şampiyonada, 13 ilden 58 yarışmacı, 123,5 kilometre boyunca pedal çevirdi. Şampiyonaya ilgi gösteren sporseverler, genç bisiklet sürücülerinin ter döktüğü yaklaşık 2 saatlik parkurda heyecan dolu anlar yaşarken yarışmacıların performansı alkış topladı.

Yaklaşık 300 sporcunun katılım sağlayacağı şampiyonada; Büyük Erkek, Büyük Kadın, U23 Erkek, U23 Kadın, Genç Erkek, Genç Kadın, U17 Kadın ve U15 Kadın olmak üzere toplamda 8 kategori bulunuyor. Gaziantep’in doğal güzellikleri ve kültürel zenginliğinin eşlik edeceği bisikletlilerin rekabeti, derece alan sporculara verilecek kupa ve madalyalarla taçlanacak.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu, şampiyonaya ilişkin yaptığı açıklamada, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin spora ve sporcuya verdiği desteğin her geçen gün arttığını belirtti.

“Bisiklet bizim ata sporumuz değil ama ana sporumuz olabilir" diyen Efiloğlu, "Bu manada Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in göreve geldiği günden bu yana şehrimizi spor dostu kent yapmak adına yaptığı önemli çalışmalardan bir tanesi de bisiklet ile ilgili yaptığı çalışmalar ki şu ana kadar çocuklarımıza ve gençlerimize 100 bine yakın bisiklet dağıttık. Geçen hafta dağ bisiklet yarışmamızı gerçekleştirmiştik. Bu hafta da Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun takviminde yer alan Türkiye Yol Şampiyonası’nı düzenliyoruz" diye konuştu.