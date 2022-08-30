Türkiye turu rekoru dünya rekoru listesinde!

Tolga E. Pamir ve Sevda Ersezer, Haziran 2022’de gerçekleştirdikleri Türkiye Turu Rekoru ile Türkiye denizciliği adına bir ilki gerçekleştirdi. Farklı yelken branşlarına ait rekorların takibini gerçekleştiren WSSR Konseyi (World SailingSpeedRecordConceil),Pamir ve Erzeser’inTürkiye Turu Rekoru’ndaki başarısını“AroundTurkey” başlığı altında listesine ekledi.İSTANBUL (İGFA) - 2021’de tek başına, sadece yelken ve rüzgar gücünü kullanarak Hopa ila İskenderun Limanı arasındakiparkuru dışarıdan hiçbir yardım almadan tamamlayan ilk sporcu Tolga E. Pamir, bu sene “DuoChallenge4seas” projesinde denizde kadınlara yönelik ön yargıları kırmak için Sevda Ersezer’le aynı parkurda ilerleyerek bir rekora imza attı.

WSSR (World SailingSpeedRecordConceil) tarafından rekor denemesi öncesinde tekneye yerleştirilen bir cihaz, parkur boyunca ikiliyi takip etti.

Türkiye Turu Rekoru çerçevesinde Mayıs 2021’de Gökova kardeşlerin 13 gün 15 saat 2 dakika 58 saniyedegerçekleştirdikleri parkuru, 11 gün 20 saat 23 dakikada tamamlayan Pamir ve Ersezer, hem yeni rekorun sahibi oldu hem de WSSR Konseyi’ninlistesine girerek uluslararası rekorlar listesine girdi.

Türkiye Yelken Federasyonu hakemlerinin de kayıt altına aldığı rekor denemesi, WSSR’nin resmi web sitesinde de yayımlandı.

Tolga E. Pamir, Türkiye Turu Rekoru’nun uluslararası bir platform tarafından tanınmasının ülke karasularında dünya yelkencilerine kapı açacağını belirterek, “Bu tip rekorları takip eden ekip ve ekurilerinböyle zorlu bir parkuru gerçekleştirmek isteyeceğine eminim” dedi.