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Türkiye Şampiyonu olan Sakaryalı sporcuya Milli gurur
SPOR 25.07.2023, 14:46
Sakarya Büyükşehir Belediyesi güreş sporcusu Mükremin Aktaş, Bursa’da düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası’nda gösterdiği üstün performansla Türkiye Şampiyonu oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreş sporcusu Mükremin Aktaş, bir şampiyonluğa daha adını yazdırmayı başardı.
Bursa’da düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası’na katılan başarılı güreşçi, 63 kilogramda Türkiye Şampiyonu oldu.
Bu sonuçlarla birlikte Milli Takıma katılmaya hak kazanan Sakaryalı sporcu, İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası’nda Türkiye'yi ve Sakarya'yı temsil etmeye hak kazandı.
Puan Durumu
|Takımlar
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|1. A.Demirspor
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|2. Alanyaspor
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|3. Ankaragücü
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|4. Antalyaspor
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|5. Beşiktaş
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|6. Karagümrük
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|7. Fenerbahçe
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|8. Galatasaray
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|9. Gaziantep FK
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|10. Hatayspor
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|11. Başakşehir
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|12. İstanbulspor
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|13. Kasımpaşa
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|14. Kayserispor
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|15. Konyaspor
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|16. Pendikspor
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|17. Rizespor
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|18. Samsunspor
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|19. Sivasspor
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|20. Trabzonspor
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|Takımlar
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|1. Adanaspor
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|2. Altay
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|3. Bandırmaspor
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|4. Bodrumspor
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|5. Boluspor
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|6. Çorum Belediyespor
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|7. Erzurumspor
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|8. Eyüpspor
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|9. Gençlerbirliği
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|10. Giresunspor
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|11. Göztepe
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|12. Keçiörengücü
|0
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|13. Kocaelispor
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|14. Manisa FK
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|15. Sakaryaspor
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|16. Pendikspor
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|17. Şanlıurfaspor
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|18. Tuzlaspor
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|19. Ümraniye
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|Takımlar
|O
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|1. Bournemouth
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|2. Arsenal
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|3. Aston Villa
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|4. Brentford
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|5. Brighton
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|6. Burnley
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|7. Chelsea
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|8. Crystal Palace
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|9. Everton
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|10. Fulham
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|11. Liverpool
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|12. Luton Town
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|13. M.City
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|14. M. United
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|15. Newcastle
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|16. Nottingham Forest
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|17. Sheffield United
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|18. Tottenham
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|19. West Ham United
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|20. Wolves
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|Takımlar
|O
|P
|1. Almeria
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|2. Athletic Bilbao
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|3. Atletico Madrid
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|4. Barcelona
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|5. Cadiz
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|6. Celta Vigo
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|7. Deportivo Alaves
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|8. Getafe
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|9. Girona
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|10. Granada
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|11. Las Palmas
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|12. Mallorca
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|13. Osasuna
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|14. Rayo Vallecano
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|15. Real Betis
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|16. Real Madrid
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|17. Real Sociedad
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|18. Sevilla
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|19. Valencia
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|20. Villarreal
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