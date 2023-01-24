Türkiye Şampiyonası'ndan İnegöl'e 17 madalyayla döndüler

Bursa İnegöl Belediyesi bünyesindeki Dostum Oryantiring Takımı, Türkiye Şampiyonası'ndan 17 madalya ile döndü.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi DOSTUM Oryantiring Takımı, Osmaniye’de düzenlenen Türkiye Oryantiring Şampiyonası Şehitleri Anma 2. Kademe Yarışlarından 17 madalya ile döndü.

Türkiye Oryantiring Şampiyonası Şehitleri Anma 2. Kademe Yarışları 21-23 Ocak tarihlerinde Osmaniye’de yapıldı. Merkeze bağlı Kumarlı ve Karacalar köyü arasındaki ormanlık alanda 21 Ocak’ta başlayan yarışlara 42 ilden 1085 sporcu katıldı. Alanda 32 kategoride düzenlenen organizasyonda dereceye giren sporculara madalya verildi.

17 MADALYA ALDILAR

Şampiyonaya İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) oryantiring takımı da katıldı. Çekişmeli müsabakalara sahne olan yarışmada DOSTUM oryantiring takımı sporcuları 17 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.