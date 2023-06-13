Türkiye Şampiyonası heyecanı başlıyor

U16 Erkekler Türkiye Şampiyonası heyecanı 17-23 Haziran 2023 tarihleri arasında Bursa’da yaşanacak. Bursa’dan 3 takımın katılacağı şampiyonada TOFAŞ Yıldız A Takımı il şampiyonu olarak mücadele verecek.BURSA (İGFA) - 2022-2023 Sezonu altyapı faaliyetleri kapsamında düzenlenen U16 Erkekler Türkiye Şampiyonası için geri sayım başladı. Genç yıldız adaylarının mücadele vereceği şampiyonada heyecan 17-23 Haziran 2023 tarihleri arasında Bursa’da yaşanacak. Fırat Yavuz idaresindeki TOFAŞ Yıldız A Takımı (U16), Bursa şampiyonu olarak katılacağı turnuvanın grup ayağında Anadolu Efes, İstanbul Ticaret Odası ve Antalya Gelişim Gençlik ile B Grubu’nda mücadele verecek. Şampiyonada ayrıca TOFAŞ’ın yanı sıra Bölge ve Anadolu Şampiyonalarını başarıyla geçen Frutti Extra Bursaspor ve Finalspor U16 Takımları da yer alacak.

Şampiyonanın ilk 3 günündeki grup maçları Tofaş Spor Salonu ve Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak. 20 Haziran’dan itibaren ise karşılaşmalara sadece Tofaş Spor Salonu’nu ev sahipliği yapacak.