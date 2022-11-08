Türkiye Offroad Şampiyonları belli oldu

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Petlas 2022 Türkiye Offroad Şampiyonası, Kahramanmaraş'ta düzenlenen yedinci yarış etabıyla sona erdi.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Türkiye'nin en önemli otomobil sporu organizasyonları arasında yer alan Petlas 2022 Türkiye Offroad Şampiyonası, hafta sonu Kahramanmaraş’ta, 88 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

9'u İran’dan olmak üzere toplamda 44 aracın 24 şehri temsil ettiği rekabet dolu yarışta ikili gruplardan oluşan ekipler, ilk gün orman, ikinci gün ise seyirci etabında mücadele etti.

Heyecan dolu yarışlarla geçen offroad sezonunda genel klasman ve SSV kategorisinde birinciliği EVL Garage’dan Kemal Özsoy-Yiğitcan Yüksel göğüsledi.

Engin Öztürk-Ebubekir Uysal ikilisi genel klasman ikinciliği ve Sınıf 3 birinciliğini elde ederken, Kenan Özsoy-Harun Deynek ikilisi ise üçüncülüğünü elde etti.