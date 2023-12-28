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Türkiye'nin ilk yeşil sertifikalı tesisi Konya'da şekilleniyor

SPOR 28.12.2023, 19:00
Türkiye'nin ilk yeşil sertifikalı tesisi Konya'da şekilleniyor

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi tarafından Türk spor altyapısına kazandırılacak olan Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi’nin inşaat alanında incelemelerde bulundu.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi’nin hem ülkeye hem de şehre katkı sunacak spor alanındaki yatırım çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede projelendirilen ve Konya’nın ilk, Türkiye’nin de en kapsamlı spor tesislerinden bir olacak Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi’nin yapım çalışmaları aralıksız sürüyor. Gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine imkan sağlayacak olan tesis Türkiye’nin ilk Yeşil Sertifikalı (LEED) Sporcu Yetiştirme Merkezi olacak. Ayrıca merkez kendi enerjisinin yüzde 90’ını çatısında kurulacak olan güneş enerjisi panellerinden elde ederek yıllık 350 bin kw/saat enerji tasarrufu sağlayacak.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yapımı devam eden tesiste incelemelerde bulunarak çalışmalardaki son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Selçuklu Belediyesi olarak sporda her zaman iddialı olmak ve başarı çıtasını daha da yükseklere çıkarmak için var güçleriyle çalıştıklarını, bu doğrultuda spor alanındaki yatırımların yoğun bir şekilde devam ettiğini kaydeden Başkan Ahmet Pekyatırmacı, “Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezimiz, gençlerimize aynı anda toplam 18 farklı spor branşında spor yapma imkanı sağlayacak. 1 günde en az bin 200 ila bin 500 arasında sporcu merkezimizden yararlanabilecek. Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezimiz sportif faaliyetlerinin yanında ayrıca Türkiye’nin ilk Yeşil Sertifikalı (LEED) Sporcu Yetiştirme Merkezi olacak. Kendi enerjisinin yüzde 90’ını çatısında kurulacak olan güneş enerjisi panellerinden elde edecek olan tesisimiz böylece yıllık 350 bin kw/saat enerji tasarrufu sağlamamıza vesile olacak. Geceleri ise ışık kirliliği oluşturmayan aydınlatma sistemleri ile enerji tasarrufu için LED armatürler kullanılacak. Merkezimizde ayrıca sera gazı emisyonları yüzde 80 daha düşük olacak. Çevreye duyarlı, şehir ekolojisini koruyan bir tasarımı bulunan merkezimizde gri su sistemi sayesinde yıllık 31 bin 25 ton su arıtılarak tasarruf sağlanacak” dedi.

Merkez tamamlandığında, taşımış olduğu özellikler sayesinde Türkiye’nin en önemli spor tesisleri arasındaki yerini alacağını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Olimpiyat hedefi ile çıktığımız bu yolda bizim isteğimiz spora olan ilgiyi arttırmak, daha fazla sayıda gencimizin, çocuğumuzun spor yapmasını sağlamak ve bununla birlikte de uygulayacağımız ölçme ve değerlendirme programları sayesinde yeteneklerimizi keşfetmek. İnşallah bu merkezimiz hem ülkemizin spor altyapısına katkı sunacak hem de buradan nice başarılı sporcuların hatta nice olimpiyat şampiyonlarının çıkmasına vesile olacak” şeklinde konuştu.

23 bin 514 metrekare bina alanı ve 15 bin 630 metrekare açık saha alanı bulunan Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi’nde, 25 metreye 35 metre ve 25 metreye 12,5 metre ebatlarında 2 adet yüzme havuzu, hentbol ölçeğinde kapalı spor salonu, karate, judo, jimnastik, masa tenisi, güreş, satranç, taekwondo, wushu, kickboks ve okçuluk branşlarına uygun spor salonları, fitness salonu, FİFA standartlarına uygun futbol sahası, Dünya Atletizm Birliği standartlarına uygun atletizm pisti, spor müzesi, spor mağazası, seminer salonu, VİP odası, kafeterya, idari birimler ve diğer ihtiyaç alanları yer alacak. Tesisin havuzlarında aynı anda 150 öğrenci yüzme eğitimi alabilecek. Diğer salonlarda da antrenman süresine bağlı olarak her birinde 20 sporcu aynı anda olmak üzere en az 200 sporcu eğitim faaliyetlerini gerçekleştirebilecek. Atletizm sahasında da aynı anda 150 sporcu rahatlıkla aktivite yapabilecek.

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