Türkiye'nin en iyileri Trabzon'da yarıştı

Trabzon’un ev sahipliği yaptığı Türkiye Tenis Ligi Finalleri’nde erkekler final müsabakaları tamamlandı. Maçı izleyen Büyükşehir Belediye

Başkanı Murat Zorluoğlu, “Bu güzel ve önemli organizasyonun paydaşı olduğumuz için çok mutluyuz. Trabzon olarak ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz” dedi.TRABZON (İGFA) - Türkiye’nin en iyi kulüplerinin yarıştığı Türkiye Tenis Ligi Finalleri devam ediyor. Trabzon Beşirli Tenis Kompleksi’nde gerçekleşen müsabakaya Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Trabzon İl Gençlik ve Spor Müdürü Ozan Çetiner ile çok sayıda seyirci katıldı. Türkiye Tenis Ligi’nde gerçekleşen karşılaşmalar sonucunda erkekler kategorisinde ENKA Spor Kulübü birinci, TED Spor Kulübü ise ikinci oldu.

GÜZEL BİR ORGANİZASYON OLDU

Kupa töreninin ardından konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, “Güzel bir organizasyon oldu. Türkiye’de tenis sporunun geldiği nokta itibarıyla memnuniyet verici. Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş Bey’e ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Yarın da inşallah kadınlar finaliyle Tenis Ligi’nin Trabzon organizasyonu sona ermiş olacak. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak bu organizasyonun paydaşı olduğumuz için çok mutluyuz. İyi ki bu organizasyon Trabzon’da yapıldı” dedi.

EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ

Trabzon’un gerçek bir spor şehri olduğunu belirten Başkan Zorluoğlu, “Altyapısı ve tesisleri itibarıyla birçok spor dalında hem ulusal hem uluslararası organizasyonlar yapacak imkana sahibiz. Pandemi nedeniyle biraz ara verilmişti ama artık ulusal ve uluslararası organizasyonları Trabzon’da daha sık yaşayacağız. Bugün şampiyon olan ENKA Spor Kulübümüzü, yine ikinci olan TED Spor Kulübümüzü ve bu turnuvaya katılan kıymetli tenis kulüplerimizi tebrik ediyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Birbirinden güzel maçlara sahne oldu burası. Trabzon’da bu tür organizasyonlara devam edeceğiz. Bütün katılan sporcuları, teknik heyetlerini, hakem heyetimizi ve Tenis Federasyon Başkan ve yöneticilerimizi tekrar kutluyorum. Hepsine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.