Türkiye'nin en iyi triatletleri Balıkesir'de buluştu

Türkiye’nin en iyi triatletlerinin yarıştığı 'Balıkesir Avlu Triatlonu' sona erdi.BALIKESİR (İGFA) - Türkiye Triatlon Federasyonu ana sponsoru olan Oral B’nin desteğiyle Balıkesir Avlu Triatlonu ‘‘Gücüne Güç Kat’’ mottosu ile gerçekleşti.

Balıkesir Avlu Triatlonu; M3 B, M3 A, Yıldız, Genç B, Genç A, Paratriatlon, Elit, Yaş Grubu ve Karışık Bayrak kategorilerinden oluştu.

Sporseverlerin büyük bir heyecanla takip ettiği organizasyon; Mini Triatlon (400 metre yüzme, 8 kilometre bisiklet, 2.4 kilometre koşu) parkurlarıyla başladı, Sprint Triatlon (750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet, 5 kilometre koşu) ile devam etti ve Süper Sprint Triatlon (250 metre yüzme, 5 kilometre bisiklet, 1.6 kilometre koşu) branşlarıyla sona erdi.



Balıkesir Avlu Triatlonu’nda; Erkekler Elit kategorisinde birinci Demir Adımlar Spor Kulübü Derneği’nden Arda Depe olurken, ikinci İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nden Kıvanç Şahinkaya ve Yüz Bin Koş Spor Kulübü’nden Behzad Nobarıpour oldu.

Kadınlar Elit kategorisinde ise birinci Dev Dalgalar Spor Kulübü’nden İpek Uyar olurken, ikinci Yüz Bin Koş Spor Kulübü’nden Çığıl Uzun ve üçüncü Edirne DSİ Spor Kulübü’nden Miraynur Ergüç oldu.

Türkiye’nin en iyi triatletlerinin kıyasıya mücadele ettiği Balıkesir Avlu Triatlonu’na 500 lisanslı sporcu katıldı. Oral B ana sponsorluğunda gerçekleşen etkinlik, renkli ve sportif görüntülere sahne oldu.

