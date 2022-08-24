Türkiye'nin devleri Adıyaman'da kürek çekecek

Adıyaman Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gölbaşı Kaymakamlığı ve Gölbaşı Belediyesi katkılarıyla Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Gölbaşı Gölü'nde gerçekleştirilecek olan Sanmar Denizcilik Gençler Türkiye Kürek Şampiyonasında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray başta olmak üzere Türkiye’nin devleri arasında yer alan toplam 17 takım şampiyonluk için kürek çekecek.ADIYAMAN (İGFA) - Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, Federasyon Genel Koordinatörü Uğur Kılıç Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ile birlikte Gençler Türkiye Kürek Şampiyonasının yapılacağı Gölbaşı Gölü ve Su Sporları Merkezindeki çalışmaları yerinde inceledi.

Adıyaman’ın Kürek Sporu için muhteşem tesislere ve durgun suya sahip olduğuna dikkat çeken Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, Adıyaman'ın ilk kez kürek yarışına sahne olacağını belirterek, Türkiye'nin dört bir yanından gelecek kız ve erkek kürek takımlarında toplam 290 sporcunun şampiyonluk için mücadele edeceğini duyurdu.

Haziran ayında Gölbaşı Gölü'nde Kürek Milli Takımımız Güç Geliştirme Kampı yaptığını anımsatan Ertürk, "Bütün sporcularımız ve antrenörlerimiz suyun kürek sporuna çok uygun olduğunu ve buradaki tesislerin gelecekte yüzlerce sporcuya ev sahipliği yapmaya uygun olduğunu söyledi. Bizde Kürek Federasyonu olarak Adıyaman’ın Kürek Sporuna olan ilgisini ve alt yapı anlamında yaptıkları yatırımları gördük. Üç tarafı sularla çevrili olan Adıyaman’ın Merkez Gazihandede Su Sporları Merkezi, Gölbaşı Gölüne kıyısı olan yeni Su Sporları Merkezi, Besni Kızılin Bölgesindeki Kürek Maraton Parkurları ve Kahta İlçesinde yapılan yatırımlara baktığımızda bu kentin Kürek Sporları için adeta özel olarak hazırlandığını ve sahip olduğu potansiyeli çok iyi kullanan idarecileri ile Türkiye’de bir marka kent olacağına inandık. Bu nedenle Gençler Türkiye Kürek Şampiyonasını burada yapmaya karar verdik" diye konuştu.

ADIYAMAN’A YENİ SU SPORLARI TESİSİ

Bu arada Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait Gölbaşı Tabiat Parkı olarak bilinen Gölbaşı Gölü kıyısındaki yeni Kürek Tesislerinde hummalı bir çalışmanın devam ettiğini belirten İl Müdür Fikret Keleş, Adıyaman’ın Gazihandede Su Sporları Merkezinden sonra kürek sporları için harika bir parkura sahip ikinci bir tesise sahip olduklarını söyledi.

Adıyaman’ın ve Türkiye’nin en iyi durgun su parkuruna sahip 2. Kürek ve su sporları Tesisinde çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş,

”Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’ın desteği ve özel ilgisi ile Müdürlüğümüze tahsis edilen Gölbaşı Gölü kıyısındaki yeni Su Sporları Tesisleri'nde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sağladığı maddi destek ile yapılan İhale sonrasında tesisimizde yenileme çalışmaları başlattık. Bu kapsamda yeni tesisimizin inşaat süreci tamamlandığında farklı spor baranşlarına da hizmet verecek harika bir kamp merkezine sahip olacağız. Şu anda bize tahsis edilen bu tesiste aralıksız bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah Adıyaman’da ilk kez yapılacak olan Türkiye Gençler Kürek Şampiyonası ile ilimizde yaklaşık 290 sporcu olmak üzere yaklaşık 400 kişiyi misafir edeceğiz" diye konuştu.