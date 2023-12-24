Türkiye Kupası'nda dört finalist belli oldu
HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Finali bugün oynanan iki karşılaşma ile tamamlanırken; Dörtlü Final'de Beykoz Belediyesi ile Beşiktaş Safi Çimento, Sakarya Büyükşehir ile de Spor Toto eşleşti.SAKARYA (İGFA) - HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası'nda dört finalist belli oldu.
Sakarya Serdivan Spor Salonu’nda oynanan rövanş maçında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni 38-28 mağlup eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi Dörtlü Final'e yazdıran son takım oldu.
Diğer bir HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Finali rövanş maçında Rize Belediyesi'ni 40-27 mağlup eden Beşiktaş Safi Çimento, HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası’nda Dörtlü Final'e kalmaya hak kazandı.
HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Final Maçları:
16 Aralık 2023 Cumartesi
Beykoz Belediyespor 44-36 Trabzon BBSK ( Haldun Alagaş) Beşiktaş Safi Çimento 41-31 Rize Belediyespor ( Süleyman Seba S.S.) Sakarya BBSK 43-32 İzmir BBSK ( Celal Atik Spor Salonu)
17 Aralık 2023 Pazar
Trabzon BBSK 36-42 Beykoz Belediyespor ( Haldun Alagaş)
18 Aralık 2023 Pazartesi
Spor Toto 36-26 Nilüfer Belediyespor ( THF Prof. Dr. Yaşar Sevim H.S.)
19 Aralık 2023 Salı
Nilüfer Belediyespor 35-39 Spor Toto ( THF Prof. Dr. Yaşar Sevim H.S.)
23 Aralık 2023 Cumartesi
Rize Belediyespor 27-40 Beşiktaş Safi Çimento ( Yenişehir S.S.) İzmir BBSK 28-38 Sakarya BBSK( Serdivan S.S.)
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|16
|43
|2. Galatasaray
|16
|43
|3. Trabzonspor
|17
|30
|4. Kayserispor
|16
|29
|5. Beşiktaş
|16
|26
|6. Rizespor
|16
|25
|7. A.Demirspor
|16
|24
|8. Antalyaspor
|16
|24
|9. Kasımpasa
|16
|22
|10. Sivasspor
|17
|21
|11. Hatayspor
|16
|19
|12. Ankaragücü
|16
|19
|13. Başakşehir
|17
|19
|14. Gaziantep FK
|17
|19
|15. Karagümrük
|17
|17
|16. Alanyaspor
|16
|17
|17. Konyaspor
|16
|15
|18. Samsunspor
|16
|15
|19. Pendikspor
|16
|13
|20. İstanbulspor
|17
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|16
|39
|2. Kocaelispor
|17
|33
|3. Göztepe
|16
|32
|4. Sakaryaspor
|17
|32
|5. Bandırmaspor
|16
|29
|6. Gençlerbirliği
|17
|27
|7. Bodrumspor
|16
|26
|8. Ahlatçı Çorum FK
|16
|24
|9. Boluspor
|16
|22
|10. Erzurumspor
|16
|19
|11. Ümraniye
|16
|19
|12. Keçiörengücü
|16
|19
|13. Manisa FK
|16
|18
|14. Adanaspor
|16
|16
|15. Tuzlaspor
|17
|16
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Şanlıurfaspor
|16
|15
|18. Giresunspor
|16
|9
|19. Altay
|16
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|18
|40
|2. Liverpool
|18
|39
|3. Aston Villa
|18
|39
|4. Tottenham
|18
|36
|5. M.City
|17
|34
|6. West Ham United
|18
|30
|7. Newcastle
|18
|29
|8. M. United
|18
|28
|9. Brighton
|18
|27
|10. Chelsea
|17
|22
|11. Bournemouth
|17
|22
|12. Fulham
|18
|21
|13. Brentford
|17
|19
|14. Wolves
|17
|19
|15. Crystal Palace
|18
|18
|16. Everton
|18
|16
|17. Nottingham Forest
|18
|14
|18. Luton Town
|17
|12
|19. Burnley
|18
|11
|20. Sheffield United
|18
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|18
|45
|2. Girona
|18
|45
|3. Atletico Madrid
|18
|38
|4. Barcelona
|18
|38
|5. Athletic Bilbao
|18
|35
|6. Real Sociedad
|18
|31
|7. Real Betis
|18
|28
|8. Getafe
|18
|26
|9. Las Palmas
|18
|25
|10. Valencia
|18
|23
|11. Rayo Vallecano
|18
|20
|12. Osasuna
|18
|19
|13. Villarreal
|18
|19
|14. Mallorca
|18
|18
|15. Sevilla
|18
|16
|16. Deportivo Alaves
|18
|16
|17. Cadiz
|18
|15
|18. Celta Vigo
|18
|13
|19. Granada
|18
|8
|20. Almeria
|18
|5