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Türkiye Kupası'nda dört finalist belli oldu

SPOR 24.12.2023, 09:14
Türkiye Kupası'nda dört finalist belli oldu

HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Finali bugün oynanan iki karşılaşma ile tamamlanırken; Dörtlü Final'de Beykoz Belediyesi ile Beşiktaş Safi Çimento, Sakarya Büyükşehir ile de Spor Toto eşleşti.SAKARYA (İGFA) - HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası'nda dört finalist belli oldu.

Sakarya Serdivan Spor Salonu’nda oynanan rövanş maçında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni 38-28 mağlup eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi Dörtlü Final'e yazdıran son takım oldu.

Diğer bir HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Finali rövanş maçında Rize Belediyesi'ni 40-27 mağlup eden Beşiktaş Safi Çimento, HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası’nda Dörtlü Final'e kalmaya hak kazandı.

HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Final Maçları:

16 Aralık 2023 Cumartesi

Beykoz Belediyespor 44-36 Trabzon BBSK ( Haldun Alagaş) Beşiktaş Safi Çimento 41-31 Rize Belediyespor ( Süleyman Seba S.S.) Sakarya BBSK 43-32 İzmir BBSK ( Celal Atik Spor Salonu)

17 Aralık 2023 Pazar

Trabzon BBSK 36-42 Beykoz Belediyespor ( Haldun Alagaş)

18 Aralık 2023 Pazartesi

Spor Toto 36-26 Nilüfer Belediyespor ( THF Prof. Dr. Yaşar Sevim H.S.)

19 Aralık 2023 Salı

Nilüfer Belediyespor 35-39 Spor Toto ( THF Prof. Dr. Yaşar Sevim H.S.)

23 Aralık 2023 Cumartesi

Rize Belediyespor 27-40 Beşiktaş Safi Çimento ( Yenişehir S.S.) İzmir BBSK 28-38 Sakarya BBSK( Serdivan S.S.)

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