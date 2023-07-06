Türkiye Karting Şampiyonası hafta sonu Tuzla'da

2023 Motul Türkiye Karting Şampiyonası, 8-9 Temmuz 2023 tarihlerinde Tuzla Karting Park Pisti’nde düzenlenecek 2. ayak yarışlarıyla devam edecek.İSTANBUL (İGFA) - ICRYPEX, MOTUL ve Tuzla Belediyesi’nin katkılarıyla Tuzla Motorsporları Kulübü tarafından düzenlenen organizasyona, micro, mini, junior, senior ve master kategorilerinde toplam 64 sporcu katılacak.

8 Temmuz'da antrenman seanslarıyla başlayacak olan yarışın sıralama turları saat 13.20’de, günün ilk yarışı ise saat 14.30’da yapılacak.

9 Temmuz Pazar günü ise saat 10.40’ta başlayacak yarışlar, saat 17.00’deki ödül töreniyle sona erecek.

Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı içinde yer alan Tuzla Karting Park pistinde yapılacak organizasyon ücretsiz olarak izlenebilecek.