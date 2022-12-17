Türkiye hentbolu sınırları aşıyor 

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, Brand & Sport Summit 2022 etkinliği kapsamında düzenlenen "Federasyonlar Konuşuyor" başlıklı oturma katıldı.İSTANBUL (İGFA) - Markalar ve spor dünyasından isimleri bir araya getiren Brand & Sport Summit 2022 etkinliğinin, 42 Maslak AVM ESA Arena'da devam eden ikinci gün programında, "Federasyonlar Konuşuyor" başlıklı, Sports Tv Dijital Yayınlar Yönetmeni Murat Ağca'nın moderatörlük yaptığı panele Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen katıldı.

Uğur Kılıç oturumda, "Bizim ilk hedefimiz önce olimpiyatlarda yarışıyor olabilmek. Takım olarak çok daha zorlu yollardan geçiliyor. Milli takım havuzlarımıza gelen bütün sporcularımız ve antrenörlerimize bunu söyledik. 20 sene hentbol oynadım. O yıllarda hiç olimpiyat hayal etmedim. Biz işe o hedeflerle başladık. Olimpiyat hedefimiz hep olacak. Geçen bir yıl bizim için çok verimliydi. İletişim sorunlarımızı çözmemiz gerekiyordu, çözmeye başladık ve belli bir yol kat ettiğimize inanıyorum.

Bir yıllık sürede sporcu sayımızı yüzde 43 artırmış bulunuyoruz. Bizim için önemli bir geri dönüş bu. Bu ivmeyle devam edersek hentbolu belli bir tabana oturtmuş olacağız. Özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da çok büyük talep var hentbola yönelik. Halkla kaynaştırmak gerekiyor. Her yerde basketbol sahaları, file görebiliyoruz. Hentbolu daha basit, çocukların kalbine dokunabilir hale getirmeye çalışıyoruz. Bakanlığın yetenek taraması çok kıymetli bizim için. Taramadan çıkan, bir takım oluşturuldu. Doğru tekniklerle, branşı tanıtmak, anlatmak ve bu yaptıklarınızı tüm paydaşlarla paylaşmak çok kıymetli. Biz de şu ana kadar bunu yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Bir yandan da A Milli Kadın Takımımız İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyonluk kazandı.

Sponsorluk tarafı da bizim için çok önemli. 9-10 kadar sponsor sayısına ulaştık. Hedefimiz buydu ve çok mutluyuz hedefimizi tutturduğumuz için. Ciddi çalışmalar yapıyoruz ekibimizle ve sponsorla birlikte çok daha güçlü hale geliyor branşlar. Sporcular da kendilerini daha iyi hissediyorlar. Şov devam etmeli bir şekilde. Sporcu ve antrenörüyle doğru temsil edilmeliyiz. İnşallah başaracağız." şeklinde konuştu.

Hentbolda 2023 hedeflerini değerlendiren THF Başkanı Kılıç, "2023 bizim için, en az 2022 kadar bol organizasyonlu bir yıl olacak. Üç tane büyük organizasyona ev sahipliği yapacağız. Hem uluslararası, hem Avrupa Hentbol Federasyonlarıyla iletişim içerisindeyiz. Yakın zamanda protokoller devreye girebilir. Yakın perspektif Kadın ve Erkek A Milli Takımlar'da Dünya ve Avrupa Şampiyonası finallerinde yer almayı başarabilmek. Tesis en önemli problemlerden biri. Bir yandan da tesisle ilgili bolluk var. Kendi tarafımıza çekebileceğimiz hentbola faydalı tesislerle ilgili çalışmalar yaparak, gerek mücadele, gerek antrenman yapılabilecek, yüzde 40'lık artışı karşılayacak bir salona ihtiyaç oluyor. Zaman içinde okul bahçelerindeki mücadeleleri salonlara taşıyacağız. Hentbolda isteği, talebi karşılayacak düzeyde tesise sahip olacağımızı umut ediyorum. Artarak katlanarak büyüyeceğiz."

Toplantı sonrasında SportsTV'ye röportaj veren THF Başkanı Uğur Kılıç, Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafı Seçimine de katıldı ve Anadolu Ajansı muhabirinin sorularını yanıtladı.